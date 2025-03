Bez zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry RDC 31.03.2025 13:28 Warszawski sąd okręgowy ogłosił decyzję w sprawie wniosku sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o zastosowanie kary porządkowej do 30 dni aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Według komisji areszt miał umożliwić przesłuchanie byłego szefa MS. Sąd jednak zgody na aresztowanie nie wyraził.

Zbigniew Ziobro (autor: MS/GOV/zdjęcie ilustracyjne)

Nie ma zgody sądu na areszt dla Zbigniewa Ziobry.

Decyzję o skierowaniu wniosku o zastosowanie kary porządkowej do 30 dni aresztu wobec Ziobry komisja śledcza podjęła dwa miesiące temu - 31 stycznia. Tego dnia zaplanowane było przesłuchanie Ziobry. Wcześniej warszawski sąd okręgowy zadecydował o doprowadzeniu b. szefa MS na to posiedzenie, o co wnioskowała komisja. Policja zatrzymała Ziobrę 31 stycznia po godzinie 10.30, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika. Rozpoczęcie posiedzenia komisji śledczej zaplanowane było na godz. 10.30. Komisja uznała zatem doprowadzenie za nieskuteczne.

Przewodnicząca komisji śledczej w rozmowie z dziennikarzami przed rozpoczęciem poniedziałkowego posiedzenia sądu powiedziała m.in., że Ziobro "zrobił wszystko, żeby nie być przesłuchanym w dniu 31 stycznia". Posłanka Sroka zaznaczyła, że wcześniej Ziobro wielokrotnie nie stawiał się na posiedzenia komisji.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chce teraz przesłuchać Ziobrę 23, 24 i 25 czerwca. Sroka została zapytana, czy zaplanowanie przesłuchania Ziobry na koniec czerwca wynika z założenia, że b. szef MS odwoła się od orzeczenia sądu ws. kary aresztu. "Oczywiście założyliśmy, wskazując datę, w której chcielibyśmy przesłuchać Zbigniewa Ziobro, że może dojść do apelacji, ponieważ decyzja sądu w I instancji, jeżeli zostanie zaskarżona, to podlega wstrzymaniu. Dlatego też daliśmy taki termin, żeby cała procedura mogła się odbyć" - powiedziała szefowa komisji śledczej.

Były minister sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie i przywołuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września ub.r. o tym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji była niekonstytucyjna. Ponadto według niego komisja śledcza zamknęła posiedzenie 31 stycznia, choć policja miała informację, że posiedzenie może być przerwane i wznowione po jego doprowadzeniu.

Przepis Kodeksu postępowania karnego, który zastosowała komisja śledcza, wnioskując o areszt dla Ziobry, stanowi m.in., że "w razie uporczywego uchylania się od złożenia zeznania (...) można zastosować, niezależnie od kary pieniężnej, aresztowanie na czas nieprzekraczający 30 dni". "Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie uporczywego niestawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, jeżeli zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia (...) nie jest wystarczające dla zapewnienia stawiennictwa osoby wezwanej" - stanowi Kpk.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło PiS było zgodne z prawem. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

