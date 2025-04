Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński bez immunitetów. Jest decyzja PE RDC 01.04.2025 12:21 Parlament Europejski uchylił immunitety deputowanym Prawa i Sprawiedliwości - Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Decyzję podjęli deputowani na sesji plenarnej w Strasburgu. Zgodzili się tym samym z rekomendacją komisji prawnej Europarlamentu sprzed kilkunastu dni.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik (autor: Kancelaria Premiera/flickr)

Parlament Europejski uchylił immunitety europosłom PiS Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Chodzi o zarzuty dotyczące złamania przez nich sądowego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Mimo wyroku skazującego brali udział w posiedzeniu Sejmu i głosowaniach.

Dziś w Strasburgu nie było zaskoczenia - europosłowie zdecydowali o pozbawieniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego immunitetów. Decyzja zapadła 9 miesięcy od otrzymania wniosku w tej sprawie prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Według europosłów zasiadających w komisji prawnej - sprawa nie była skomplikowana. Nie było przesłanek, by chronić polityków PiS-u immunitetem. Zarzuty dotyczą bowiem czasów poselskich, zanim Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego. To kolejni deputowani PiS-u, których pozbawiono immunitetów. W ubiegłym miesiącu stracił go Adam Bielan. Procedury toczą się jeszcze wobec Michała Dworczyka i Daniela Obajtka.

