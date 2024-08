Osoby z PKP Cargo znajdą pracę w Warsie. Spółka chce zatrudnić 100 pracowników RDC 06.08.2024 15:46 Wars, spółka kontrolowana przez PKP Intercity, ma zatrudnić do 100 osób z PKP Cargo — poinformowało we wtorek PKP Cargo. Dodano, że w poniedziałek został podpisany list intencyjny w tej sprawie.

Spółka Wars ma zatrudnić do 100 osób z PKP Cargo (autor: PKP Cargo/X)

Jak podano w komunikacie, Wars jest firmą usługową w przewozach pasażerskich, obsługującą podróżnych w wagonach restauracyjnych, barowych i hotelowych.

Dodano, że Wars szuka dyspozytorów, pracowników w logistyce, w administracji oraz do prac magazynowych. Zatrudnienie będzie możliwe w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Gdyni. Dodatkowo Wars poszukuje pracowników do sprzątania pociągów i obiektów PKP Intercity na teranie całego kraju.

PKP Cargo przypomniało, że w ciągu ostatnich miesięcy spółka podpisała listy intencyjne z Polregio na zatrudnienie do 300 osób, z PKP Intercity na zatrudnienie do 400 osób, z PKP Intercity Remtrak na zatrudnienie do 300 osób oraz z PKP PLK na zatrudnienie do 250 osób oraz z Pesą.

Wars to firma, która na rynku przewozów pasażerskich działa od 1948 roku. Obecnie obsługuje 20 pociągów Pendolino, 35 wagonów restauracyjnych, 82 wagony barowe i 42 wagony sypialne i z miejscami do leżenia. Skarb Państwa posiada 49,98 proc. akcji spółki Wars; pozostałe 50,02 proc. należy do PKP Intercity.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest PKP Cargo. Wtedy też sąd wyznaczył zarządcę, którym jest Izabela Skonieczna-Powałka.

Dzień wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Spółka poinformowała wtedy, że szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia wyniesie ok. 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych sięgną ok. 423,4 mln zł.

Pod koniec maja br. zarząd spółki zdecydował o skierowaniu do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Zaproponował też rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron układu. W czerwcu zaś podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 27 czerwca zdecydował o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy i morski. Realizuje przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. PKP Cargo to spółka giełdowa, w której PKP SA ma 33 proc. udziałów.

