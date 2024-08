Kolejarze zamykają przejazd w Ołtarzewie. Władze Mazowsza chcą temu zapobiec Cyryl Skiba 05.08.2024 15:12 Z powodu wypadków kolejarze zamykają przejazd kolejowy w Ołtarzewie. „To rażąco zbyt radykalna decyzja” – komentują władze samorządu. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego alarmuje, że zarówno miasto, jak i sąsiednie gminy zostaną przez to zakorkowane przez tiry.

Przejazd kolejowy w Ołtarzewie zostanie zamknięty (autor: Straż Pożarna OSP Ożarów Maz.)

Od jutra od g. 23:59 kierowcy nie przejadą przez tory w Ołtarzewie (gmina Ożarów Mazowiecki) na ulicy Ceramicznej – to droga wojewódzka numer 718. Zdaniem PKP dochodzi tu do zbyt wielu incydentów.

Mieszkańcy komentują: „komunikacyjnie niewydolny Ożarów stanie się jeszcze bardziej zakorkowany”.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego uważa, że decyzja jest zbyt radykalna, a ucierpią na tym przede wszystkim kierowcy.

– To jest tak trudna do zaakceptowania decyzja i tak w pewnym sensie niewiarygodna z punktu widzenia organizacji ruchu, wygody życia mieszkańców gminy Ożarów Mazowieckich. Decyzja, która mam nadzieję nie wejdzie w życie, jest aż nadto radykalna – mówi Paweł Kanclerz.

Alarmuje, że zarówno miasto, jak i sąsiednie gminy zostaną zakorkowane przez tiry.

– Bardzo istotna jest kwestia na przykład Płochocina i Józefowa, bo logiczne jest, że tiry nie znikną w sposób cudowny. Jak znam życie, będą się pozycjonowały na drogę wojewódzką nr 700. To jest ulica Warszawska, która przebiega przez Płochocin, Józefów, później wpada w drogę wojewódzką 701 i do węzła w Pruszkowie – dodaje.

Kolejarze nie podali, jak długo potrwają te utrudnienia. W komunikacie napisano jedynie, że „do czasu wdrożenia innych bezpieczniejszych rozwiązań przez zarządcę drogi”.

1 lipca na tym przejeździe kolejowym doszło do tragicznego wypadku. Tir zderzył się z pociągiem Kolei Mazowieckich, zginął maszynista. W nocy z 1 na 2 sierpnia zostały wyłamane rogatki.

2 listopada 2022 r. kierowca ciężarówki nie zdążył opuścić przejazdu kolejowego i pociąg Kolei Mazowieckich uderzył w naczepę. Wtedy nikt nie ucierpiał, ewakuowano 130 pasażerów.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewnił Samorząd Województwa Mazowieckiego, że robi wszystko, by jak najszybciej wprowadzić nową, bezpieczniejszą organizację ruchu na ulicy Ceramicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718.

Ma ona uniemożliwić skręt w lewo z ul. Ceramicznej w drogi dochodzące po zjeździe z przejazdu kolejowego. To też nakaz skrętu w prawo z tych dróg na DW 718. Wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości do 50km/h. Nowe znaki mają stanąć do jutra do 18:00.

