Pracodawcy będą zwracać koszty pracownikom. Za miesiąc nowe zasady pracy zdalnej Marta Hernik 09.03.2023 13:28 Przepisy o pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 7 kwietnia. Niektóre kwestie wciąż są jednak niejasne. W Magazynie ekonomicznym RDC rozmawialiśmy z dziennikarką redakcji Puls Biznesu co to oznacza dla pracodawców.

Za miesiąc nowe zasady pracy zdalnej (autor: pexels)

Nowe zasady pracy zdalnej wchodzą w życie 7 kwietnia, a to jak mówiła w RDC Dorota Zawiślińska z Pulsu Biznesu – oznacza nowe obowiązki dla pracodawców.

– W tym między innymi pokrywanie przez nich kosztów pracownikom, którzy właśnie świadczą pracę zdalną czyli poza siedzibą firmy. Prace nad tą legislacją trwały bardzo długo bo ponad dwa lata łącznie z konsultacjami. Pracodawcy mieli nadzieję, że dotrzymają dokument który wyraźnie pokaże wytyczne. Niestety tak do końca nie jest – mówiła Zawiślińska.

Niektóre obowiązki zostały jednak jasno opisane.

– Na pewno będzie musiał zwrócić pracownikowi te konkretne koszty, które rzeczywiście pracownik poniósł w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Czyli chodzi o koszty energii elektrycznej oraz internetu. Dniówka ośmiogodzinna powinna oznaczać jedną trzecią kosztów miesięcznego internetu. Może ustawodawca właśnie zwracać te koszty uśrednionym ryczałtem – mówiła Zawiślińska.

I tutaj - jak mówił nasz gość - mogą pojawić się problemy.

– Jeżeli pracodawca zastosuje np. zbyt niski ryczałt to wtedy nie pokryje prawdziwych kosztów, które ponosi pracownik. Natomiast jeżeli będzie on zbyt wysoki to wówczas pracodawca może być posądzony przez organy skarbowe, że ukrył właśnie w tym wysokim ryczałcie podwyżkę albo jakiś bonus – mówiła Zawiślińska.

Ryczałt jest nieopodatkowany przez co należy dokumentować kalkulację na wypadek kontroli skarbowej.

Ustawa wprowadza obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu ze związkami, regulaminie lub porozumieniu z pracownikiem.

Przepisy też ustalają kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej - to np. kobietom w ciąży, osobie wychowującej dziecko do 4 roku życia.

Posłuchaj całej rozmowy: Nowe zasady pracy zdalnej