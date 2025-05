Przymrozki na Mazowszu. Gminy powołują komisje, rolnicy czekają na pomoc Olga Kwaśniewska 13.05.2025 07:33 Blisko trzysta mazowieckich gmin powoła komisje i oszacuje straty spowodowane przez przymrozki w gospodarstwach rolnych. – Dziś albo jutro na stronach urzędu gminy w Sarnakach pojawi się odpowiednia notacja, aby miejscowi rolnicy zgłaszali się do nas. Nikt nie zostanie bez pomocy ze strony gminy – zapewnia wójt Grzegorz Arasymowicz.

Fatalny początek sezonu dla sadowników i plantatorów na wschodnim Mazowszu (autor: RDC)

Do wojewody mazowieckiego wpływają wnioski od poszkodowanych producentów. Chodzi o przymrozki, które spowodowały straty w gospodarstwach rolnych.

Problem mają m.in. rolnicy w gminach Błędów, Wieniawa, Radzanów, Radziejowice, a także w Górze Kalwarii czy Pniewach. Do pracy szykuje się także gmina Sarnaki.

– Dziś albo jutro na stronach urzędu gminy w Sarnakach pojawi się odpowiednia notacja, aby miejscowi rolnicy zgłaszali się do nas. Nikt nie zostanie bez pomocy ze strony gminy. Komisja składa się ze specjalistów. Liczę na to, że w tym roku w budżecie państwa znajdą się pieniądze i pojawi się godziwy pomysł dla naszych rolników – mówi wójt Grzegorz Arasymowicz.

Tymczasem synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec przymrozków, choć od dziś będzie nieco cieplej.

– Od wtorku zrobi się cieplej i to jest niewątpliwy plus. Dzień temperatura będzie wzrastać do około 16–18 stopni Celsjusza na Mazowszu. Temperatura w nocy nie będzie już spadać poniżej zera, będzie około 4 stopni. Z tym że, patrząc na modele dłuższe, to ocieplenie może nie potrwać wcale długo. Już weekend przymrozki znowu mogą się pojawić – informuje Grzegorz Walijewski z IMGW.

Na wschodnim Mazowszu, zwłaszcza w gminach powiatu łosickiego, zniszczonych zostało nawet ponad 90 proc. kwiatów i zawiązków owoców w sadach wiśniowych i czereśniowych. Ucierpiały także jabłonie, grusze oraz plantacje truskawek. To najgorszy rok od dekady.

Czytaj też: Pożar rezerwatu Białe Błota w Wołominie. „Mógł się przyczynić do tego człowiek”