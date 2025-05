Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Kiedy CKE opublikuje arkusz? RDC 13.05.2025 11:56 We wtorek po godz. 11:30 zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski poinformował, że egzamin przebiegł spokojnie. Po południu arkusz egzaminacyjny zostanie opublikowany na stronie CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2025 (autor: Lech Muszyński/PAP)

Ósmoklasiści zakończyli pisanie egzaminu z język polskiego.

Przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Po południu zostanie opublikowany arkusz egzaminacyjny.

Egzamin ósmoklasisty w liczbach

Jak poinformowała CKE, w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych prawie 355 tys. uczniów z niemal 13 tys. szkół.

Zgłoszono też ponad 13 tys. uczniów – obywateli Ukrainy z prawie 4 tys. szkół. W tym roku są oni zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu z j. polskiego mocą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Jeśli jednak zadeklarowali, że chcą go napisać, mogą to zrobić. Taką wolę wyraziło ponad 5 tys. uczniów.

Egzamin ósmoklasisty – terminarz

W środę uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, a w czwartek – z języka obcego nowożytnego.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać z egzaminu ósmoklasisty, dlatego nie można go nie zdać.

Jednak wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej – połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

