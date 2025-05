Jassmine z propozycjami na sezon wiosna/lato. „To nie tylko koncerty, a całe przeżycie” Cyryl Skiba 12.05.2025 21:06 To nie tylko koncerty, a całe przeżycie - stołeczny klub Jassmine z propozycjami na sezon wiosna/lato. W Polskim Radiu RDC jego właściciele zaprosili na zbliżające się wydarzenia. W programie są występy topowych wykonawców jazzowych, ale też wschodzących muzyków z kraju i świata.

Jassmine (autor: RDC)

Stołeczny klub Jassmine to już marka w świecie polskiego i światowego jazzu. Na scenie przy ulicy Wilczej od pięciu lat goszczą najważniejsi kompozytorzy z całego świata. W nadchodzących tygodniach występować tam będą Mansur Brown, Nubya Garcia, Ambrose Akinmusire, ale też legenda soulu - Bilal czy też jeden z najwybitniejszych współczesnych saksofonistów - Joshua Redman.

Za line up sceny odpowiedzialni są Grzegorz Dworakowski, Adam Tarasiuk oraz Aleksandra Zgajewska. Dworakowski podkreślał w Polskim Radiu RDC, jak dużo pasji wkładają w to miejsce.

— To słowo „serce” tutaj jest istotne. Naprawdę trzeba oddać cząstkę siebie. Myślę, że spełniamy po prostu swoje marzenia muzyczne, a przy okazji też, jak się okazuje, jest więcej takich osób jak my, które chcą przychodzić na takie koncerty i wspierają tych artystów, których my się staramy wspierać — mówił na naszej antenie.





Adam Tarasiuk podkreślał zaś, że publiczności chcą dać więcej niż koncert. Jak wskazał, organizatorzy proponują całe doświadczenie.

— To, co nas tutaj ciągnie w Jassmine do przodu to jest zajawka i takie dążenie do pewnego perfekcjonizmu i w doborze tych artystów i w gościnności. Ktoś po koncercie podszedł do mnie i powiedział, że to było bardzo ciekawe przeżycie. Przede wszystkim, że zaproponowaliśmy ludziom słuchanie muzyki na siedząco i też odbiór muzyki poprzez nasze nagłośnienie jest skrajnie inny niż na innych koncertach — mówił.



Prezentując nie tylko jazz, ale też neo soul, R'n'B, rap i alternatywę, Jassmine stworzyło wokół siebie dużą grupę fanów, a jednym z jego flagowych cykli jest Jazz Cats, którego gospodarzem jest saksofonista i twórca projektu Hoshii Kuba Więcek.

Spośród polskich wykonawców, na scenie w nadchodzących tygodniach zaprezentują się: Know Material, Kasia Pietrzko Trio, Jerzy Małek, EABS czy Klawo.

