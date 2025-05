Nowy budynek TBS w Falenicy gotowy. Nawiązuje do stylu „świdermajer” Miłosz Kuter 12.05.2025 19:38 Nowe tanie mieszkania na wynajem w stylu nawiązującym do świdermajerów. TBS Warszawa Południe wręczył dziś klucze pierwszym lokatorom budynku przy ul. Derkaczy 59 w Wawrze. Przygotowano 66 mieszkań, z których część jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

10 Budynek TBS przy ul. Derkaczy (autor: UM Warszawa)

Wkrótce zasiedlony zostanie kolejny nowy budynek budownictwa społecznego w Warszawie. TBS Warszawa Południe oddał właśnie do użytku nieruchomość przy ul. Derkaczy.

Czterokondygnacyjny budynek oferuje 66 lokali mieszkalnych o powierzchni od 25 do 80 m2. Znajduje się w nim 67 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Architektura budynku nawiązuje do stylu „świdermajer”, charakterystycznego dla okolicy, poprzez ozdobne balkony z ażurowymi balustradami, a elewację utrzymano w delikatnym brązie imitującym drewno. Na skrzyżowaniu ul. Derkaczy i Jagienki zaaranżowano ogólnodostępną przestrzeń sąsiedzką z tężnią – miejsce spotkań mieszkańców budynku i dzielnicy.

Ponad 6 mieszkań zostało dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z takiego rozwiązania zadowolona jest Pani Agnieszka, która porusza się na wózku rehabilitacyjnym.

— Wyjście na taras, jednak spodziewałam się, że będzie chociaż minimalna jakaś futryna do pokonania. Tutaj zupełnie nieodczuwalnie można się dostać na taras. Nie, no super, po prostu powyżej oczekiwań. Ktoś naprawdę pomyślał o tym, żeby ułatwić maksymalnie osobom z jakimiś barierami do pokonania — mówi.



Ponadto nowy budynek przy ul Derkaczy jest innowacyjny, jeśli chodzi o oszczędność energii.

— Jest takim budynkiem, który jest niemalże pasywny. To znaczy mamy tutaj wszystkie możliwe rozwiązania. To jest innowacja na skalę ogólnopolską, jeżeli chodzi o budynek mieszkaniowy. fotowoltaika, pompy ciepła, ale też rekuperacja, czyli odzyskiwanie ciepła z wentylacji, no i magazyny energii — mówi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra



To sprawia, że opłaty za mieszkanie nie przekraczają 30 złotych miesięcznie. Inwestycja kosztowała blisko 29 milionów złotych. 70 procent kwoty to dofinansowania.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/PL