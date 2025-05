CPK. Spółka ma połowę potrzebnych gruntów pod lotnisko RDC 12.05.2025 22:24 Do Programu Dobrowolnych Nabyć na terenie przyszłego Lotniska CPK zgłoszono 95 proc. budynków mieszkalnych i 88 proc. gruntów – poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny w poniedziałkowym komunikacie. Dodano, że w przypadku decyzji lokalizacyjnej dla lotniska i części zachodniej węzła kolejowego CPK pozyskał dotychczas 1 tys. 283 hektary, czyli połowę całkowitej powierzchni objętej wnioskiem lokalizacyjnym.

Proces wykupywania gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (autor: CPK/X)

Spółka Centralny Port Komunikacyjny w poniedziałkowym komunikacie poinformowała, że do Programu Dobrowolnych Nabyć na terenie przyszłego Lotniska CPK zgłoszono 95 proc. budynków mieszkalnych i 88 proc. gruntów.

W sumie w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) zawarto ponad 500 transakcji, obejmujących zakup przeszło 1 tys. 900 działek o łącznej powierzchni przekraczającej 1 tys. 850 hektarów.

Jak poinformowała spółka, na wykupionych terenach przyszłego lotniska prowadzone są rozbiórki budynków.

"Zespół pracowników spółki robi wszystko, aby każdy zainteresowany mieszkaniec otrzymał atrakcyjną ofertę wykupu i mógł skorzystać ze wszystkich bonusów Programu Dobrowolnych Nabyć" – poinformował cytowany w komunikacie prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki.

Co z gruntami pod kolej?

Spółka przekazała, że równolegle do PDN – od jesieni 2024 r. - nabywa nieruchomości w ramach Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć (KPDN), który obejmuje fragmenty kolejowego "Y", a dokładnie połączenie Warszawa – CPK – Łódź. Do tej pory w programie tym zarejestrowano zgłoszenia dla 190 działek, co stanowi 95 proc. wszystkich, jakie kwalifikują się do udziału w programie. Protokoły uzgodnień podpisano natomiast dla 96 działek, czyli dla ponad 50 proc. uprawnionych do zgłoszenia do programu. W sumie do tej pory w KPDN zrealizowano kilkanaście transakcji.

Przypomniano, że właściciele sprzedający swoje działki i domy w dobrowolnej procedurze zyskują gwarancję sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem bonusów na poziomie +40 proc. wartości budynku i +20 proc. wartości gruntu. Inną możliwością jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia zużycia, gdzie spółka płaci np. za 100-metrowy dom z lat 60. ubiegłego wieku jak za nowy o takiej samej wielkości.

Mieszkańcom w ramach PDN przysługuje też m.in. sfinansowanie i zorganizowanie przez spółkę CPK przeprowadzki całego majątku, całkowite pokrycie kosztów obsługi prawnej transakcji oraz dla zainteresowanych – konsultacje, kursy i szkolenia zawodowe.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

