Z Warszawy do CPK w 20 minut? Linia Kolei Dużych Prędkości może być gotowa w 2030 r. RDC 08.01.2025 22:51 Linia Kolei Dużych Prędkości pomiędzy Warszawą a Łodzią przez Centralny Port Komunikacyjny może być gotowa w roku 2030, czyli dwa lata przed uruchomieniem lotniska — poinformował w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury członek zarządu spółki CPK Piotr Rachwalski. Szacowany czas przejazdu pociągu z Warszawy Centralnej do CPK to 20 min, a do Łodzi – ok. 40 min.

Wizualiacja CPK (autor: mat. prasowe CPK)

Członek zarządu spółki CPK Piotr Rachwalski poinformował, że w 2030 roku może być gotowa Linia Kolei Dużych Prędkości pomiędzy Warszawą a Łodzią przez Centralny Port Komunikacyjny.

Wyjaśnił, że będzie to pierwsza linia realizowana w ramach komponentu kolejowego związanego z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

— Obecnie ta linia jest w zaawansowanej fazie projektu budowlanego i jako taka, będzie przeznaczona pierwsza do realizacji. Mamy ambitny plan, aby przetargi ogłosić nawet w roku obecnym i rozpocząć budowę, by oddać ją do użytku w 2030 roku — powiedział Rachwalski.

Podkreślił, że oznaczać to będzie, że linia ta będzie gotowa dwa lata przed oddaniem portu lotniczego, dzięki czemu w ciągu dwóch lat do oddania lotniska będzie używana m.in. jako tor testowy dla pociągów dużych prędkości. Przypomniał, że prędkość docelowa dla linii dużych prędkości budowanych w ramach projektu CPK zaplanowano na 350 km/h.

— Nie mamy w Polsce jak i w całej Europie Środkowo-Wschodniej a i od wielu lat i w całej Europie doświadczeń z budową Kolei Dużych Prędkości. Chcemy uniknąć błędów, chcemy tę linię sprawdzić, dobrze ją odebrać, certyfikować i przetestować zanim uruchomimy na niej przewozy kolejowe. Co też ważne, będzie ona stanowiła przed uruchomieniem regularnych przewozów kolejowych również jako swego rodzaju tor testowy dla taboru dużych prędkości, którego to toru jako takiego w Polsce i w najbliższym naszym otoczeniu nie mamy — powiedział Rachwalski.

CPK i uchwała rządu

Z końcem grudnia rząd przyjął nową uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2030”. Rząd zaktualizował w niej ramy finansowe i czasowe, a także warunki realizacji zamierzeń dotyczących CPK na lata 2024-2032. Nowy harmonogram przewiduje, że do końca 2032 r. uruchomiony zostanie pierwszy etap lotniska oraz Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą, CPK i Łodzią.

Całkowity koszt programu CPK do 2032 r. został oszacowany na 131,7 mld zł. Na inwestycje kolejowe w jego ramach zostanie przeznaczone 76,8 mld zł. Kolejne 42,7 mld zł pochłoną inwestycje lotniskowe. Mniejsze kwoty zostaną wydane na projekty komplementarne lotniska oraz inwestycje drogowe — po 2,5 mld zł. Ponadto 1,7 mld zł trafi na tabor dla Kolei Dużych Prędkości, 0,8 mld zł na inwestycje rozwojowe, w tym tzw. Airport City i Cargo City, a 0,3 mld zł na program społeczno-gospodarczy. W ramach programu 4,3 mld zł to rezerwa inwestycyjna.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

