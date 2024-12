Ponad 1,6 tys. działek i 90 proc. budynków pod budowę CPK już wykupionych Marta Hernik 03.12.2024 06:14 Ponad 1600 działek, półtora tysiąca hektarów i 90 proc. budynków — tyle udało się wykupić pod inwestycję CPK w ramach „Programu Dobrowolnych Nabyć”. Rzeczniczka spółki Agnieszka Stefańska-Krasowska podkreśla, że program okazał się sukcesem, bo dobrowolne nabycie było dla właścicieli tych nieruchomości korzystne.

Proces wykupywania gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (autor: CPK/X)

W ramach „Programu Dobrowolnych Nabyć” udało się wykupić pod Centralny Port Komunikacyjny ponad 1600 działek, półtora tysiąca hektarów i 90 proc. budynków. Spółka CPK z końcem listopada przestała przyjmować wnioski od mieszkańców terenów, na których ma stanąć lotnisko.

Rzeczniczka spółki Agnieszka Stefańska-Krasowska podkreśla jednak, że analizy jeszcze trwają.

— Dysponujemy już 1635 działkami, o łącznej powierzchni około 1,5 tys. hektarów. Dla kolejnych na pewno około 350 hektarów są podpisane protokoły uzgodnień, z tym że to nie jest ostateczna liczba — informuje Stefańska-Krasowska.

To dlatego, że w piątek do późnych godzin trwało podpisywanie uzgodnień z kolejnymi właścicielami nieruchomości i nadal trwają analizy.

— Październik i listopad były wyjątkowo aktywnymi miesiącami. Mamy już podsumowany październik, to było 160 hektarów, jeżeli chodzi o podpisanie potoków uzgodnionych. Listopad, jak wspominałam, jeszcze musimy podsumować. Na pewno do PDN-u już zostało zgłoszone około 90 proc. budynków, które znajdują się na terenie obszaru objętych decyzją lokalizacyjną — mówi Stefańska-Krasowska.

„Program Dobrowolnych Nabyć” okazał się sukcesem?

Jak podkreśla rzeczniczka spółki CPK, program okazał się sukcesem, bo dobrowolne nabycie było dla właścicieli tych nieruchomości korzystne.

— Mogą liczyć na takie bonusy jak plus 20 proc. do wyceny gruntu, plus 40 proc. wartości, jeżeli chodzi o budynki i naniesienia. Dodatkowo CPK organizuje i finansuje przeprowadzki — zaznacza Stefańska-Krasowska.

Ci, którzy nie wzięli udziału w programie, nie od razu zostaną wywłaszczeni. Najpierw, najpewniej w grudniu, wojewoda mazowiecki wyda decyzję lokalizacyjną.

— Należy się spodziewać, że się uprawomocni w 2025 roku, w drugiej połowie. Wówczas nabędziemy prawo do dysponowania nieruchomościami, tak by móc występować z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wtedy będą ustalane odszkodowania też na drodze administracyjnej. Już nie będzie takiej możliwości, jak teraz, jeżeli chodzi o negocjacje terminu czy stawki — dodaje Stefańska-Krasowska.

Obszar objęty wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla Lotniska CPK i części węzła kolejowego na terenie gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki to ponad 2,5 tysiąca hektarów.

