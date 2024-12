CPK. Co z osobami, które nie wzięły udziału w Programie Dobrowolnych Nabyć? Adam Abramiuk 01.12.2024 15:52 Koniec Programu Dobrowolnych Nabyć Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka CPK z końcem listopada przestała przyjmować wnioski od mieszkańców terenów, na których ma stanąć lotnisko. Czy ci, którzy nie wzięli udziału w programie zostaną wywłaszczeni? Zapytaliśmy rzeczniczkę spółki.

Negocjacje o wykupie ziemi na lotnisko zakończyły się 30 listopada (autor: RDC)

Spółka Centralny Port Komunikacyjny z końcem listopada przestała przyjmować wnioski od mieszkańców terenów, na których ma stanąć lotnisko w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. To nie oznacza jednak, że ci, którzy nie wzięli udziału w programie od razu zostaną wywłaszczeni.

- Spodziewamy się, że jeszcze w grudniu wojewoda mazowiecki wyda decyzję lokalizacyjną. Będzie to pierwsza administracyjna decyzja lokalizacyjna. Dopiero jej prawomocna wersja będzie podstawą do rozpoczęcia procesów wywłaszczeniowych - mówi rzeczniczka prasowa spółki CPK Agnieszka Stefańska-Krasowska.



Cały proces może się także przeciągnąć w czasie - zależnie od odwołań.

- Jeżeli tak się stanie, to wtedy prawomocnej decyzji lokalizacyjnej można się spodziewać dopiero w okolicach drugiej połowy 2025 roku. I uprawomocnienie się tej decyzji to jest moment, w którym spółka CPK nabędzie prawo do nieruchomości tą decyzją objętych - dodaje rzeczniczka CPK.



Obszar objęty wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla Lotniska CPK i części węzła kolejowego na terenie gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki to ponad 2.5tys. ha.

