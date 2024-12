Kiedy zostanie wydana decyzja lokalizacyjna ws. lotniska CPK? [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 10.12.2024 20:03 Decyzja lokalizacyjna w sprawie lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie wydana najprawdopodobniej w styczniu — szacuje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Jak przekazał Polskiemu Radiu RDC, spółka CPK cały czas uzupełnia dokumentację programu wykupu działek. W ramach „Programu Dobrowolnych Nabyć” udało się wykupić ponad 1600 działek, półtora tysiąca hektarów i 90 proc. budynków.

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (autor: CPK/X)

Zdaniem wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego najprawdopodobniej w styczniu zostanie wydana decyzja lokalizacyjna dotycząca lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wciąż trwa uzupełnianie dokumentacji programu wykupu działek.

Wojewoda podkreśla, że dopiero pełna informacja o wszystkich działkach pozwoli na uzupełnienie wniosku, a to otworzy drogę dla decyzji lokalizacyjnej.

— Wszystko zależy, w którym momencie te dokumenty ostatecznie uzupełnienie dostaniemy. Ze względu na okres świąteczny zakładam, że decyzja może być wydana raczej w pierwszych tygodniach stycznia niż w grudniu — powiedział wojewoda.

Nabór wniosków do „Programu Dobrowolnych Nabyć” zamknięto z końcem listopada.

CPK – szczegóły

W ramach „Programu Dobrowolnych Nabyć” spółka CPK zakupiła dotychczas na terenie objętym planowaną decyzją lokalizacyjną 1,635 tys. działek o łącznej pow. 1,5 tys. ha, a dla kolejnych 350 ha są podpisane protokoły uzgodnień. W październiku zostały podpisane protokoły uzgodnień dla ponad 160 ha - to najlepszy miesięczny wynik od uruchomienia PDN w grudniu 2020 r. Do PDN zostało też zgłoszonych ok. 90 proc. budynków mieszkalnych z terenu przyszłego lotniska.

Należąca do Skarbu Państwa CPK to spółka powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

