Co z budową CPK? Paulina Matysiak: zarząd spółki nie chce z nami rozmawiać Marta Hernik 05.12.2024 21:42 Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego trafił do Komisji Infrastruktury, ale nic się w tej sprawie nie dzieje — zaalarmowała w Polskim Radiu RDC posłanka Paulina Matysiak z tej komisji. Jak podkreśliła w „Debacie RDC”, zarząd spółki nie chce rozmawiać z parlamentarzystami i odpowiadać na pytania. Obecnie harmonogram przewiduje, że prace na terenie portu ruszą w 2026 r. a lotnisko zacznie działać w 2032.

RDC

Kiedy powstanie Centralny Port Komunikacyjny? Na ten temat dyskutowali goście Roberta Łuchniaka w „Debacie RDC”.

Posłanka Paulina Matysiak z Komisji Infrastruktury zaznaczyła na antenie Polskiego Radia RDC, że zarząd spółki CPK nie chce rozmawiać z parlamentarzystami i odpowiadać na pytania. — Projekt CPK trafił do Komisji Infrastruktury, ale nic się w tej sprawie nie dzieje — dodała.

— Przez ten rok nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Infrastruktury, które dotyczyłoby Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tematy zgłoszone w pierwszym półroczu do planu pracy, nie odbyły się, były zawsze odwoływane, często na życzenie ministra Laska. Mało tego, w tym tygodniu mieliśmy mieć takie posiedzenie Komisji Infrastruktury, które dotyczyłoby CPK — powiedziała Matysiak.

Jak zaznaczyła posłanka, ministrowie deklarują chęć spotkania, ale nic z tego nie wychodzi. — Zostajemy bez informacji w sprawie tak ważnej inwestycji — dodała Matysiak.

— My, jako parlamentarzyści, ale też opinia publiczna, jesteśmy po prostu w sytuacji, w której my sobie musimy rekonstruować z wypowiedzi medialnych pewne decyzje, poczynania spółki. Nie tak to powinno wyglądać. Powinno odbyć się posiedzenie Komisji Infrastruktury, nawet nie jedno, tylko kilka, bo tych tematów jest bardzo dużo — podkreśliła posłanka.

Marcin Król, członek stowarzyszenia „TAK dla CPK”, zwolennik sprawnej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego uważa, że port ma szanse powstać do końca 2030 r.

— My uważamy, że sprawne państwo potrafi takie zgody uzyskać szybciej niż w ostatecznych możliwych terminach. Jeżeli na tym się skupimy i skrócimy te terminy, jesteśmy w stanie oddać lotnisko zdecydowanie wcześniej — powiedział Król.

Obecnie harmonogram przewiduje, że prace na terenie portu ruszą w 2026 r. a lotnisko zacznie działać w 2032.

Władze spółki spodziewają się w najbliższych tygodniach decyzji lokalizacyjnej dla nowego lotniska.

Czym jest CKP?

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

