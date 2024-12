Dwa postulaty zapobiegną katastrofie klimatycznej? „Potrzebna jest rzetelna dyskusja” RDC 04.12.2024 21:21 Aktywiści klimatyczni żądają przekazania 100 procent pieniędzy z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalny transport publiczny, a także wprowadzenia rocznego biletu na transport regionalny w całym kraju za 50 zł. Czy dwa postulaty zapobiegną katastrofie klimatycznej? Na ten temat rozmawiali goście Roberta Łuchniaka w „Debacie RDC”. — Potrzebujemy rzetelnej dyskusji na temat klimatu — mówił Paweł Marciniak, p.o. rzecznika Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Debata w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

Dwa proste postulaty, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej? Ostatnie Pokolenie wnosi do premiera Donalda Tuska o przekazanie środków z budowy nowych dróg i autostrad na transport publiczny oraz o bilet miesięczny za 50 złotych na transport regionalny.

Od ponad tygodnia aktywiści klimatyczni z organizacji Ostatnie Pokolenie blokują warszawską Wisłostradę, a także inne arterie stolicy, co bardzo daje się we znaki kierowcom.

Aktywistka Sylwia Ziental podkreśliła w „Debacie RDC”, że organizacja chce być skuteczna. — Nie wszyscy muszą nas lubić — dodała.

— Przyznam szczerze, że ja nie jestem polityczką i ja nie chcę, żeby wszyscy ludzie mnie kochali, bo nie po to jestem. Ja po prostu boję się o życie swoje, swoich bliskich i ludzi, którzy mnie otaczają. Cały czas widzę, ile osób trafia do szpitala latem z udarami cieplnymi, bo temperatury są coraz wyższe — mówiła Ziental.

Pełniący obowiązki rzecznika Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paweł Marciniak odpowiedział, że potrzebna jest rzetelna dyskusja na temat klimatu.

— Mamy ogromną falę dezinformacji, która wiemy, że jest sponsorowana ze Wschodu także w temacie klimatycznym. I my z tym wszystkim walczymy, tworząc w tej chwili, po zmianie władzy, ustawy, nowe przepisy, rozporządzenia, które mają nas prowadzić w dobrym kierunku. To jest trudne, bo mamy przed sobą wiele roboty. Natomiast my chcemy też to robić z ludźmi młodymi — podkreślił Marciniak.

Klimatolog, geograf i meteorolog z Polskiej Akademii Nauk Michał Brennek zaznaczył, że ratowanie klimatu to wielka inwestycja, która została wyceniona.

— To jest mniej więcej tyle, ile pieniędzy włożyli alianci w kończenie II wojny światowej. Ten dobrobyt, który potem nastąpił w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i poprawa jakości życia oraz wydłużenie długości życia, to zawdzięczamy właśnie technologiom, które się rozwinęły dzięki tej olbrzymiej inwestycji. Niestety ten bodziec, który musiałby nas popchnąć do tego, żebyśmy wydali te pieniądze, jest jeszcze za słaby — mówił Brennek.

Po serii zaplanowanych blokad Wisłostrady przez Ostatnie Pokolenie szef rządu wezwał służby „do przeciwdziałania takim akcjom”. Wcześniejsze ocenił w wyroku Sąd Rejonowy w Warszawie, który uznał je za formę nieposłuszeństwa obywatelskiego i zdecydował jedynie o naganie.

Czytaj też: P. Piechna-Więckiewicz w RDC o edukacji zdrowotnej: nie chcemy seksualizować dzieci