R. Trzaskowski przychylnie o CPK. „To nie przekreśla istnienia Okęcia” Adam Abramiuk 05.06.2024 18:51 Rafał Trzaskowski zmienia zdanie odnośnie do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W nadchodzących tygodniach rząd ma przedstawić szczegóły dotyczące inwestycji w gminie Baranów. Prezydent Warszawy zaś zaznacza, że analizy wskazują na sens budowy portu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (autor: Tomasz Gzell/PAP)

Prezydent Warszawy wyraził swoje zdanie na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Po audycie, po analizach i po setkach rozmów dochodzimy do stanowiska, że CPK w zupełnie innej formie, nie tak rozbudowanej jak to kiedyś planował PiS, a potem się z tego wycofywał, ma rację bytu. Dla mnie najważniejsze jest oczywiście to, że to nie przekreśla istnienia Okęcia – powiedział.

Z kolei premier Donald Tusk pytany o CPK zapowiedział, że w czerwcu przedstawiona zostanie pełna prezentacja przyszłości przedsięwzięć kolejowych, lotniczych i lotniskowych w Polsce.

Na razie wojewoda mazowiecki analizuje wniosek CPK o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Po wydaniu takiego dokumentu konieczne już będzie tylko pozwolenie na budowę.

Jest też oferta w przetargu na audyt tzw. innych projektów CPK. Trwa jej sprawdzanie pod względem formalnym.

Do końca czerwca w CPK zaplanowane są również działania Najwyższej Izby Kontroli.

Lotnisko ma powstać w latach 2032–2035. Poza nim najważniejszą częścią składową CPK ma być tzw. igrek, czyli szlak dużych prędkości dla pociągów jadących z Warszawy przez Baranów, Łódź, a następnie do Poznania lub Wrocławia.

Co to CPK?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma zostać wybudowany Port Lotniczy, który w pierwszym etapie byłby w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwiłyby przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK zaplanowano Airport City, w skład którego weszłyby m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

Spółka CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, jest zaliczona do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Pod koniec kwietnia br. PPL podały, że realnym terminem, kiedy CPK zacznie funkcjonować, jest 2035 r. Oceniły, że podawana przez poprzednie władze data (2028 r.) „była myśleniem życzeniowym”.

