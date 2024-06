Co powstanie w miejscu dawnego Tesco na Kabatach? Deweloper przedstawił koncepcję Adam Abramiuk 05.06.2024 07:41 Wiemy, co pojawi się w miejscu dawnego Tesco na Kabatach. Echo Investment przedstawiło koncepcję i wizualizację osiedla, które zajmie teren przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 14.

Osiedle w miejscu dawnego Tesco na Kabatach (autor: Echo Investment)

Echo Investment przedstawiło koncepcję i wizualizację osiedla, które zajmie teren przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 14. To miejsce, gdzie znajdowało się Tesco.

Będą tam przede wszystkim wieżowce z mieszkaniami i usługami na parterze. Budynki mają mieć różna wysokość. Najwyższy - u zbiegu z Wąwozową - będzie miał 11 pięter. Będzie do niego prowadzić kaskada coraz to wyższych budynków - od 2 do 6 pięter. W sumie powstanie tam 500 mieszkań - od kawalerek po 5-pokojowe.

W sercu osiedla ma powstać Rynek Kabacki, czyli duży plac z zielenią, kawiarniami i restauracjami, a w sezonach - z atrakcjami jak jarmark świąteczny czy targ śniadaniowy. Pod całym osiedlem ma być parking na kilkadziesiąt ogólnodostępnych miejsc.

Wizja uzyskała już pozytywną opinię warszawskiego ratusza. Teraz deweloper zachęca zainteresowanych do dzielenia się opinią - można to zrobić za pomocą formularza na stronie. Będą też spotkania informacyjne - 17 i 24 czerwca.

