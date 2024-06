„Częściej jest naprawiany, niż funkcjonuje”. Dlaczego ogrodzono staw pod Kopą Cwila?

Przynajmniej do końca bieżącego roku staw pod Kopą Cwila w Warszawie będzie ogrodzony. Burmistrz Ursynowa przekazał RDC, że wszystkie zasadzone w nim rośliny zostały zniszczone przez użytkowników. To już kolejny raz, gdy obiekt napotyka na problem. Wcześniej wykryto nieszczelność, z kolei później wyłączono fontannę. Mieszkańcy przyznają, że jest on częściej naprawiany, niż funkcjonuje.