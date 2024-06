Maleje zainteresowanie praskimi lokalami po otwarciu kładki nad Wisłą Adrian Pieczka 16.06.2024 14:52 Spadło zainteresowanie restauracjami i kawiarniami na Pradze Północ po tym, jak skończył się „boom” na kładkę pieszo-rowerową łączącą Śródmieście z Pragą. W pierwszych tygodniach funkcjonowania przeprawy restauratorzy obserwowali duże zainteresowanie, czasem nawet przewyższające ich możliwości. Teraz liczba klientów po praskiej stronie zmalała. Sama kładka jednak nadal cieszy się dużą popularnością.

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie już otwarty (autor: RDC)

Restauratorzy z okolic kładki pieszo-rowerowej w Warszawie po praskiej stronie zauważają spadek liczby klientów po „boomie” związanym z otwarciem przeprawy.

Sama kładka jednak wciąż cieszy się dużą popularnością.

– W zależności od pogody na moście jest od kilku do nawet dwudziestu tysięcy osób dziennie. W dzień roboczy jest tam od siedmiu do ośmiu, a częściej ponad dziesięć tysięcy rowerzystów i spacerowiczów dziennie. Rowerzyści, w zależności od dnia, to czasem nawet 30 procent odwiedzających most – podaje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Ruch rowerowy na moście jest większy w ciągu tygodniu niż w weekendy.

Nowy most pieszo-rowerowy został otwarty 28 marca. Był jedną z największych inwestycji minionej kadencji samorządu. W całości sfinansowana została ze środków miejskich – koszt budowy mostu wyniósł ok. 120 mln zł. W pierwszy tydzień po otwarciu przeszło po niej 200 tys. osób.

