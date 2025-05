Dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. „Wynik nie definiuje tego, jacy jesteście” Beata Głozak 13.05.2025 06:24 Dziś język polski, jutro matematyka, a w czwartek - język obcy nowożytny. Rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty. Na Mazowszu przystąpi do nich 57 800 uczniów, z czego 17 620 w samej Warszawie. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale socjoterapeutka i pedagożka szkolna Ewa Mazur zaleca spokój. — To, jak wam wypadnie egzamin, naprawdę nie definiuje tego, jacy jesteście — mówi.

Egzamin ósmoklasity (autor: UD Targówek)

We wtorek 13 maja rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty, w których udział weźmie prawie 355 tys. uczniów, z czego 57 800 na samym Mazowszu. To obowiązkowy test z trzech przedmiotów, do którego musi podejść każdy uczeń, aby ukończyć szkołę podstawową.

Socjoterapeutka i pedagożka szkolna Ewa Mazur przypomina jednak ósmoklasistom, że punkty zdobyte na egzaminie nie definiują wartości ucznia.

— Przede wszystkim mój apel do dzieci. Wy nie jesteście cyferkami, nie jesteście liczbami. Każdy jest indywidualnym, młodym człowiekiem, bardzo wartościowym, bardzo zdolnym. I to jak wam wypadnie egzamin naprawdę nie definiuje tego, jacy jesteście — mówi.

Do testu nie można jednak nie podejść.

— Nie można tego ominąć. Cóż mogę powiedzieć, zbyt dużo presji jest wywieranych na dzieciach. Egzamin często przebiega w atmosferze stresu, emocji i niestety czasami dzieciaki bardzo słabo wypadają na tym egzaminie, co absolutnie nie klasyfikuje ich do dzieci mniej ambitnych, mniej zdolnych — wskazuje Ewa Mazur.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się we wtorek, z matematyki - w środę, a z j. obcego nowożytnego - w czwartek. Każdy rozpocznie się o godz. 9.00.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej - połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Jak poinformowała CKE, w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 354 tys. 940 uczniów z ponad 12 tys. 850 szkół. Do egzaminu zgłoszono też ponad 13 tys. 280 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 3 tys. 950 szkół.

Egzamin ósmoklasisty na Mazowszu

Andrzej Pyszkiewicz, kierownik wydziału egzaminów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej powiedział nam, że najwięcej ósmoklasistów zdawać będzie w Warszawie.

— Na Mazowszu przystąpi 57 800 zdających. Jeżeli chodzi o Warszawę, to w Warszawie do egzaminu ósmoklasisty jest zgłoszonych 17 620 uczniów — wskazuje.

Uczniowie z Ukrainy to niewielki procent i ich egzamin trochę się różni.

— Na Mazowszu w tym roku przystępuje do egzaminu z matematyki około 2000 uczniów obywateli Ukrainy. W przypadku języka angielskiego jest to podobna liczba, w przypadku języka polskiego jest to około 900 zdających. Uczniowie mogli zrezygnować z przystępowania do języka polskiego — wskazuje Pyszkiewicz.

Na początku ósmoklasiści będą zdawać język polski, drugiego dnia matematykę, a trzeciego język obcy nowożytny.

— Do języka angielskiego przystępuje 55 500 zdających egzamin ósmoklasisty. W pozostałych językach, do których przystępują jest to język rosyjski, jest to język niemiecki, francuski, hiszpański, a nawet mamy zgłoszone dwie osoby z języka włoskiego — mówi kierownik wydziału egzaminów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Mimo że tego egzaminu nie da się nie zdać, to jest on bardzo ważny.

— Nie przystąpienie do tego egzaminu lub brak zwolnienia z tego egzaminu powoduje, że uczeń nie kończy klasy ósmej. W procesie rekrutacji są brane zarówno punkty, które uczeń uzyskał z egzaminu ósmoklasisty, jak i wynik uzyskany w toku edukacji na świadectwie ukończenia szkoły, czyli klasy ósmej — podkreśla Andrzej Pyszkiewicz.

Zgodnie z niedawną nowelizacją, tegoroczni ósmoklasiści będą mieli więcej czasu na napisanie egzaminu z każdego przedmiotu. Ministerstwo edukacji argumentuje, że zmiana pozwoli zdającym na większą swobodę w gospodarowaniu czasem podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, na ponowne zastanowienie się nad udzielonymi odpowiedziami i na dokładne sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin z j. polskiego potrwa 150 minut. Czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać jednak przedłużony - w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu - o nie więcej niż 75 minut, a w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy - o nie więcej niż 115 minut.



Środowy egzamin z matematyki potrwa 125 minut (może zostać przedłużony o 65 minut), a czwartkowy - z języka obcego nowożytnego - 110 minut (może zostać przedłużony o 55 minut).

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w terminie dodatkowym – w dniach 10-12 czerwca.

Po zakończeniu egzaminu, każdego dnia po południu arkusze będą publikowane na stronach internetowych CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, a także zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

