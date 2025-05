Burmistrz Bielan składa skargę do marszałka Sejmu na posła PiS

Będzie skarga na posła Prawa i Sprawiedliwości do marszałka Sejmu. Zapowiedział ją w Polskim Radiu RDC burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. – Składam dzisiaj na pana posła Kowalskiego do marszałka Hołowni, obiecałem, że to zrobię. Chciałbym, żeby ta sprawa była wyjaśniona i żeby nigdy już coś takiego nie miało miejsca – powiedział w „Magazynie samorządowym”.