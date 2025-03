Posłanka PiS o edukacji zdrowotnej: nie mam nic przeciwko, ale potrzeba rzeczowej debaty Anna Boćkowska 08.03.2025 18:39 Debata Kobiet w Polskim Radiu RDC ponad podziałami? - Nie mam nic przeciwko, by była w szkołach edukacja zdrowotna, ale oczekujemy rzeczowej rozmowy - mówiła podczas Debaty Kobiet posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. Rozporządzenie ws. podstawy programowej tego przedmiotu podpisała 6 marca Minister Edukacji Barbara Nowacka. Wcześniej pomysł wprowadzenia takich lekcji spotkał się z protestami.

Mirosława Stachowiak-Różecka (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC 8 marca - w Dzień Kobiet - odbyła się Debata Kobiet pod hasłem „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo”. Jednym z tematów poruszanych w trzecim panelu był przedmiot edukacja zdrowotna. Rozporządzenie ws. podstawy programowej tego przedmiotu podpisała 6 marca Minister Edukacji Barbara Nowacka. Wcześniej pomysł wprowadzenia takich lekcji spotkał się z protestami. Przedmiot ma być nauczany w szkołach od 1 września 2025 roku. Lekcje te nie będą obowiązkowe.

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka powiedziała w trakcie Debaty Kobiet, że nie ma nic przeciwko edukacji zdrowotnej w szkołach.

- Dlatego, że to jest rzecz, którą warto omówić, wsłuchiwać się właśnie w głos rodziców i dobrze to przygotować. Zgłaszaliśmy owszem, zresztą na nasz wniosek było zwołane posiedzenie komisji, nasze wątpliwości. Do tych wątpliwości między innymi należało na przykład to, że nie mamy do tego przygotowanych nauczycieli - mówiła.



Posłanka dodała, że Prawo i Sprawiedliwość oczekuje na ten temat rzeczowej debaty.

- Pokażcie jak to przygotujecie, pokażcie nauczycieli, jak oni będą do tego przygotowani. Będziemy o tym rozmawiać i mam nadzieję, że współpracować - mówiła.



Zdaniem wiceminister edukacji narodowej Pauliny Piechny-Więckiewicz to kłamstwo.

- Cała wasza formacja uczestniczyła w nagonce. Dyrektorzy szkół do nas dzwonili, bali się, sygnalizowali to ministrze Nowackiej, że jak będzie wprowadzony obowiązkowy taki przedmiot, to będą do nich wysyłane listy, tak jak są wysyłane przez antyszczepionkowców. Co do tego przedmiotu, Konfederacja też mówiła, że nie może być, bo tam jest mowa o tym, że szczepionki to jest dobra rzecz. I tak można mnożyć, mnożyć i mnożyć - mówiła.



Nieobowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna, który zastąpi przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, będzie realizowany począwszy od roku szkolnego 2025/2026 w szkołach podstawowych w klasach IV–VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych: w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

"Głównym celem przedmiotu edukacja zdrowotna jest kształtowanie kompetencji uczniów związanych z całożyciową dbałością o zdrowie oraz budowanie potencjału zdrowotnego własnego i otoczenia" - wyjaśnił resort.

Poinformował również, że wymagania szczegółowe dotyczące wiedzy i umiejętności ujęte zostały w 11 działach tematycznych: wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne, dojrzewanie (tylko w szkołach podstawowych), zdrowie seksualne, zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień, system ochrony zdrowia (tylko w szkołach ponadpodstawowych).

Podkreślono jednocześnie, że zasady organizacji tych zajęć w poszczególnych klasach będą analogiczne do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

"Przedmiot edukacja zdrowotna również będzie nieobowiązkowy tj. rodzice lub pełnoletni uczniowie będą mogli zgłosić dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału w tych zajęciach" - zaznaczyło MEN.

Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez cały rok szkolny.

Resort poinformował, że jeszcze w marcu zostanie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102).

Wyjaśnił, że nauczycielem przedmiotu edukacja zdrowotna może być osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne, takie jak inni nauczyciele przedmiotów lub zajęć, tj. osoba, która ukończyła studia magisterskie w zakresie edukacji zdrowotnej i posiada przygotowanie pedagogiczne albo osoba, która ukończyła inne studia magisterskie, posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji zdrowotnej.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem kwalifikacje do nauczania edukacji zdrowotnej będą posiadali także: nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie oraz nauczyciele psycholodzy, osoby, które ukończyły studia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, albo studia w zakresie zdrowia publicznego i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Przyjęto również, że zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna będą mogły być prowadzone przez zespół dwóch lub więcej ww. nauczycieli.

MEN przewidziało darmowe studia podyplomowe dla nauczycieli, przygotowujące do nauczania edukacji zdrowotnej. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotuje również cyfrowe materiały edukacyjne (w tym scenariusze lekcji) do nauczania i uczenia się edukacji zdrowotnej, które będą opublikowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej przed nowym rokiem szkolnym.

Czytaj też: Czy kobiety w Polsce są bezpieczne? Debata Kobiet w Polskim Radiu RDC