Czy kobiety w Polsce są bezpieczne? Debata Kobiet w Polskim Radiu RDC RDC 08.03.2025 13:42 9 na 10 kobiet, które giną z ręki mężczyzny, giną z ręki mężczyzn, których znają - mówiła na antenie Polskiego Radia RDC dr Katarzyna Bąkowicz z SWPS. Kobiety padają też coraz częściej ofiarami cyberprzemocy. Bezpieczeństwo kobiet było tematem drugiego panelu Debaty Kobiet pod hasłem „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo” w Polskim Radiu RDC, która odbyła się przy Myśliwieckiej 3/5/7.

Czy kobiety w Polsce są bezpieczne? Debata Kobiet w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

O bezpieczeństwie kobiet rozmawiały panelistki drugiej części Debaty Kobiet pod hasłem „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo”. Przemoc może mieć wiele twarzy: fizyczną, seksualną czy psychiczną.

Wykładowczyni na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwerystetu SWPS dr Katarzyna Bąkowicz mówiła, że często oprawcą kobiety jest ktoś z bliskiego otoczenia.

- 9 na 10 kobiet, które giną z ręki mężczyzny, giną z ręki mężczyzny, których znają. My się trochę karmimy takim poczuciem bezpieczeństwa. My mówimy o tym, że teraz kobiety są bezpieczne, bo żyjemy w zamkniętym świecie Europy Zachodniej - zaznaczyła.

Policjantka Danuta Kalinowska, specjalistka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która prowadzi gabinet Przystań-Punkt Wsparcia Rodziny i współpracuje z Niebieską Linią apelowała, by nie bać się zgłaszać przemocy.

- W 2024 mieliśmy 60 tysięcy procedur niebieskich kart, 60 tysięcy interwencji. Rok wcześniej było ich trochę więcej, bo ponad prawie 3 tysiące więcej - wskazała.



Coraz więcej przypadków cyberprzemocy

Kobiety coraz częściej padają też ofiarą cyberprzemocy.

Jak mówiła Patrycja Wonatowska psycholożka, seksuolożka z Fundacji sexed.pl, hejt w internecie jest wszechobecny, ale patrzy w przyszłość z optymizmem.

- Ta zmiana się jakoś dokonuje na naszych oczach. Faktycznie ten hejt w internecie, on jak najbardziej jest. Bo tutaj sexed też działał w tych obszarach i też pojawiało się mnóstwo zapytań dotyczących właśnie hejtu internetowego - tłumaczyła.



Olga Zabolewicz, główna specjalistka ds. legislacji NASK, liderka sekcji „AI a regulacje prawne” przy Ministrze Cyfryzacji powiedziała, że kobiety w internecie nie są bezpieczne.

- Cyberprzestępstw, które się rozwijają i powstają też ciągle nowe nazwy. To już nie jest tylko nękanie, to nie jest tylko molestowanie seksualne. To jest właśnie hejt, dezinformacja, manipulacja, szantaże, deepfake'i - tłumaczyła.



Czy umiemy prosić o pomoc?

Dagmara Adamiak - prawniczka, prezeska Fundacji RÓWNiE, inicjatorka Kampanii Prawdy - wskazała natomiast, że coraz bardziej umiemy prosić o pomoc.

- I naprawdę te młode kobiety zgłaszają się do nas, do Fundacji RÓWNiE, której jestem prezeską, która działa już od czterech lat. Została założona w wyniku strajków kobiet, w wyniku protestów na ulicach. I to jest tak naprawdę właśnie miejsce, gdzie te zmiany największe zachodziły - mówiła.

Marzena Mawricz - psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, trenerka, autorka książki „Kobiety, które nie chcą się bać” zaznaczyła jednak, że świadomość potrzeby np. terapii jest zdecydowanie większa w dużych miastach.

- Ja jeszcze jakiś czas temu miałam pacjentów z miejsc, w których również są terapeuci, a mimo to te osoby przyjeżdżały do mnie z uwagi na to, że bały się ostracyzmu społecznego i negatywnego postrzegania, kiedy pójdą po pomoc w swoich miejscach. Więc miałam pacjentów, którzy wykonywali 500 kilometrów tylko po to, żeby co tydzień stawić się w gabinecie - mówiła.



W ramach Debaty Kobiet rozmawialiśmy o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi postawione są panie we współczesnym świecie. Została ona podzielona na trzy panele – ekonomia, bezpieczeństwo i zmiany prawa – które prowadziły założycielka Forbes Women Polska Aleksandra Karasińska oraz nasze dziennikarki Nula Stankiewicz i Agnieszka Gozdyra.

