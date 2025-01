D. Joński w RDC: mogę się założyć, że edukacja zdrowotna niedługo będzie obowiązkowa Adam Abramiuk 17.01.2025 09:52 Jestem w stanie założyć się z każdym, że w niedługim czasie ten przedmiot będzie obowiązkowy - mówił w Polskim Radiu RDC Dariusz Joński. Europoseł Koalicji Obywatelskiej z Inicjatywy Polskiej skomentował w ten sposób w audycji „Polityka w południe” tzw. edukację zdrowotną. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała w czwartek, że zajęcia które zastąpią wychowanie do życia w rodzinie, będą nieobowiązkowe. Wcześniej zapowiedzi mówiły co innego.

Dariusz Joński (autor: RDC)

W roku szkolnym 2025 r. edukacja zdrowotna będzie przedmiotem nieobowiązkowym - poinformowała w czwartek ministra edukacji Barbara Nowacka. Nowy przedmiot, zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji, miał być wprowadzony jako obowiązkowy od roku szkolnego 2025/2026 w miejsce wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). W niedzielę wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oznajmił, że nie będzie to przedmiot obowiązkowy. We wtorek Donald Tusk przyznał, że jest "raczej zwolennikiem, żeby w takiej sytuacji stawiać raczej na dobrowolność niż na przymus".

Zapowiedzi wprowadzenia nowego przedmiotu, poruszającego także kwestie zdrowia seksualnego, wywołały wiele kontrowersji, a także protesty.

Na naszej antenie skomentował to również europoseł Koalicji Obywatelskiej z Inicjatywy Polskiej Dariusz Joński.

Posłuchaj podcastu | Dariusz Joński w Polskim Radiu RDC

- Trzeba przygotować nauczycieli, przygotować szkołę. No ktoś musi też tego nauczać, a mamy parę miesięcy, co zostało do września. Nie dużo czasu, więc ja to rozumiem. Ale proszę zwrócić uwagę, że nikt nie chce zrezygnować, wręcz odwrotnie. Jest wola, żeby to wprowadzić - mówił.

Zdaniem polityka, z czasem podejście niezdecydowanych co do przedmiotu się zmieni.

- Jestem przekonany, że ci, którzy dzisiaj powątpiewają, zobaczą jak potrzebny jest ten przedmiot. I naprawdę nie skupiajmy się tylko na tej edukacji seksualnej, tylko na też tym wszystkim. A jak popatrzymy na otyłość, odżywianie i chociażby brak ruchu, no to już wiemy, w którym miejscu jesteśmy - wskazał.



Przedmiot ma wejść do programu od nowego roku szkolnego.

Czytaj też: Edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa? Joanna Wicha w RDC: nie ma co z tym dyskutować