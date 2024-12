Inwestycje budowlane policji pod lupą NIK. Są nieprawidłowości RDC 06.12.2024 08:47 NIK złożyła zawiadomienia do prokuratury w sprawie inwestycji budowlanych policji. Skontrolowała 18 w 9 województwach. Wśród tych z nieprawidłowościami znalazły się także inwestycje warszawskie.

RDC

NIK wykryła nieprawidłowości w inwestycjach budowlanych realizowanych przez policję. W przypadku wątpliwości izba złożyła zawiadomienia do prokuratury.

Jedną z takich spraw jest budowa policyjnej strzelnicy na lotnisku Warszawa-Babice.

Budynek miał być oddany do użytku w październiku 2021 r., ale we wrześniu, powołując się na pandemię, wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu do końca roku.

Termin realizacji policja wydłużyła do listopada mimo że wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających niemożność ukończenia prac w terminie.

Tym samym KGP pozbawiła się możliwości dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości prawie miliona złotych.

NIK złożyła jeszcze jedno zawiadomienie – o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Komendzie Stołecznej Policji. Chodzi o nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Na zrealizowanie 18 inwestycji, w tym budowę 13 nowych komend, skontrolowane jednostki policji wydały w latach 2017–2022 w sumie ponad 477 mln zł.

