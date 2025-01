Trwa 33. Finał WOŚP. Na koncie Orkiestry ponad 77 mln zł RDC 26.01.2025 19:14 Na koncie 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po godz. 19 w niedzielę było ponad 77 mln zł. Pieniądze do puszek zbierały dziś m.in. dzieci wolontariuszy sprzed lat, w kwestach pomagały czworonogi. Kolorowe skarbonki pojawiły się nawet na Kasprowym Wierchu oraz w 23 państwach poza Polską.

Trwa 33. Finał WOŚP (autor: UM Warszawa)

Na błoniach PGE Narodowego trwa 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zbiera na onkologię i hematologię dziecięcą. Warszawskie studio telewizyjne, w którym bije serce WOŚP odwiedzają darczyńcy i wolontariusze z całej Polski.

Na miejscu jest reporter Polskiego Radia RDC, który rozmawiał z wolontariuszami. Na ulicach w całej Polsce 120 tysięcy wolontariuszy zbierało dziś pieniądze do puszek.

Motywem tegorocznego 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest „bezpieczeństwo i zdrowie dzieci”. Zebrane środki pozwolą fundacji kupić urządzenia dla onkologicznych i hematologicznych oddziałów dziecięcych, ośrodków chirurgii i neurochirurgii onkologicznej.

Po godz. 19 w niedzielę na koncie 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było ponad 77 mln zł.

Finał odbywa się w formule, jaką Polacy znają od ponad 30 lat -— na ulicach miast od rana kwestuje 120 tys. wolontariuszy. Darczyńcy otrzymują, jak zawsze, naklejki z serduszkiem. Ulice pełne były w niedzielę przechodniów z czerwonymi naklejkami na kurtkach, torebkach i czapkach.

Artyści razem z WOŚP

Tysiące artystów w kraju i za granicą grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piosenkarze i zespoły poprzez koncerty włączają się w pomoc.

W Warszawie na ogromnej scenie na błoniach Stadionu Narodowego w tym roku dla WOŚP-u grają, między innymi, MR ZOOB, Mery Spolsky, Renata Przemyk, Wojtek Szumański, Sztywny Pal Azji, Big Cyc i Dziwna Wiosna.

Koncerty w plenerze potrwają do 22:00. Punktem kulminacyjnym każdego finału WOŚP jest „Światełko do Nieba”, które tradycyjnie będzie wysyłane o 20.00.

Dotychczasowe 32 finały przyniosły 2 miliardy 300 milionów złotych. Fundacja kupiła za to do szpitali prawie 74 i pół tysiąca urządzeń.

24 państwa grają z WOŚP

„To prawdopodobnie najwyżej prowadzona zbiórka 33. Finału WOŚP” — poinformowała fundacja w swoich mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia narciarza wysokogórskiego Andrzeja Bargiela, który razem z rodziną kwestował w niedzielę na szczycie zaśnieżonego Kasprowego Wierchu.

„Letnia zadyma w środku zimy”, jak nazywa Finały jej twórca Jerzy Owsiak, odbywa się w niedzielę również poza granicami Polski. W tym roku razem z WOŚP grają 93 Sztaby Zagraniczne z 23 krajów, w Europie, Australii, Ameryce Północnej, Azji i Afryce.

Londyński sztab zorganizował rajd rowerowy po trasie w kształcie serca. Wolontariusze w Liverpoolu wyruszyli na tradycyjny WOŚP-owy spacer „Z puszką na najwyższy szczyt”. Wspólnie zdobyli Whernside (736m) w Yorkshire Dales.

„Na Cyprze 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to okazja do spotkania polskiej społeczności” — powiedziała w niedzielę PAP Agnieszka Jędrusik-Mbarga, szefowa sztabu WOŚP w tym kraju. Polacy zorganizowali tam zbiórkę po raz ósmy. Jak co roku, finał odbywa się w miastach Ajia Napa i Pafos.

Zbiórki i licytacje WOŚP

Jerzy Owsiak kieruje zbiórką ze studia zbudowanego na ten dzień na błoniach Stadionu Narodowego. W telewizyjnych wejściach opowiada m.in. o działaniach fundacji, m.in. nauce pierwszej pomocy w szkołach podstawowych, z której skorzystało już kilka milionów uczniów. Na specjalnej scenie prezentowany jest przykładowy sprzęt medyczny, jaki kupuje fundacja. Od początku działalności WOŚP przekazała szpitalom ponad 74,5 tys. urządzeń. Było to możliwe dzięki zebraniu od 1993 r. (wtedy odbył się pierwszy Finał) 2,3 mld zł.

Punktem kulminacyjnym zbiórek w całej Polsce będzie zaplanowane na godz. 20 „Światełko do nieba”, które od kilku lat ma głównie formę pokazów laserowych. Tak będzie m.in. w Kielcach, Toruniu i Warszawie.

Równolegle z tradycyjnymi kwestami trwają internetowe zbiórki, m.in. do e-skarbonek, przez stronę zrzutka.pl oraz m.in. sms-y.

W serwisie Allegro internauci mogą brać udział w niespełna 100 tys. aukcji charytatywnych, z których dochód zasilili konto Finału.

Grają dla onkologii i hematologii dziecięcej

Dzięki pieniądzom z 33. Finału WOŚP możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

Fundacja zebrała informacje o potrzebach dziecięcej onkologii od lekarzy i dyrekcji szpitali. Za pieniądze z tegorocznego finału WOŚP będzie chciała kupić sprzęt dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii.

Mają to być m.in.: zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG, skanery do preparatów histopatologicznych. Dla hospicjów zamierza nabyć m.in. koncentratory tlenu i materace przeciwodleżynowe.

Rocznie raka diagnozuje się u ok. 1,2 tys. dzieci, a 3 tys. pozostaje w trakcie intensywnego leczenia.

Poprzedni, 32. Finał WOŚP, odbył się 28 stycznia 2024 roku. Celem zbiórki były płuca po pandemii, czyli zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W akcję zaangażowało się 1685 sztabów, w tym 100 sztabów zagranicznych w 23 krajach. WOŚP zebrała wtedy 281 879 118,07 złotych czyli blisko 39 milionów złotych więcej niż w 2023 r.

