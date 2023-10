Upamiętniają Insurekcję 1944. Społecznicy odznaczeni medalami Pro Partia RDC 02.10.2023 22:42 W poniedziałek medale Pro Patria otrzymali Tomasz Karasiński, Hubert Smoczyk, Iwona Banachowicz, Izabella Tarnowska oraz Jacek Sztejerwald ze Stowarzyszenia Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław” i Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego.

Medalami Pro Patria odznaczono 5 członków Stowarzyszenia Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław" (autor: Jan Kasprzyk/X)

Medale, przyznane za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej, wręczył w poniedziałek w stołecznym Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

— Cieszę się, że właśnie dziś, w 79. rocznicę zakończenia walk powstańczych mogą spotkać się z ludźmi, którzy od lat są pasjonatami historii i opowiadają o naszych dziejach. Chcę podziękować Stowarzyszeniu Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”, które jest wszędzie tam, gdzie trzeba przypomnieć polską historię, opowiedzieć o niej młodym ludziom, tak, aby ta historia była żywa i kształtowała naszą wrażliwość i tożsamość — powiedział min. Kasprzyk, przypominając, że Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego to „niezwykłe miejsce”, które zawiera „polskie relikwie, wszystko, co należało do powstańców, co było wołaniem o wolności przykładem niezwykłego heroizmu, niezwykłej miłości do ojczyzny”.

— Historia, która miała miejsce 79 lat temu zakończyła się tragicznie, ale jednocześnie chwalebnie. Myśmy po raz pierwszy pokazali na taką skalę, że Polska ma prawo do wolności, że ma prawo żyć, że nie chce być sowiecką republiką i krajem okupowanym przez Niemców. Pamięć o tamtych wydarzeniach, które niosą ze sobą ludzie z panem Tomaszem Karasińskim na czele musi być elementem naszej tożsamości — wyjaśnił.

W Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego miałem dziś zaszczyt podziękować zapalonym społecznikom, niosącym pamięć o Insurekcji 1944 podczas uroczystości,rekonstrukcji historycznych oraz w salach założonego przez nich muzeum.Wspaniali patrioci dowodzeni przez Tomasz Karasińskiego pic.twitter.com/o2hnusJuAr — Jan Kasprzyk (@JanKasprzyk) October 2, 2023

Medale „Pro Patria” otrzymali szef Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” Tomasz Karasiński oraz Hubert Smoczyk, Iwona Banachowicz, Izabella Tarnowska i Jacek Sztejerwald.

— Celem naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim utrwalanie pamięci o Polskim Państwie Podziemnym i Powstaniu Warszawskim. Bierzemy udział w licznych przedsięwzięciach patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem rocznic Powstania Warszawskiego i uroczystości związanych z walką o niepodległość w latach 1939-63 SGH „Zgrupowanie Radosław” współpracuje z kombatantami z różnych środowisk kombatanckich i powstańczych. Członkowie Grupy mają zaszczyt pełnić służbę w pocztach sztandarowych oddziałów Zgrupowania AK „Radosław” oraz wielu innych. Oprócz służby sztandarowej, w ciągu roku Stowarzyszenie organizuje także liczne lekcje historii, spotkania z kombatantami, pokazy rekonstrukcyjne, gry edukacyjne i wystawy. Wydajemy również własne publikacje oraz bierzemy udział w projektach filmowych poświęconych etosowi żołnierzy podziemia niepodległościowego — podaje na stronie internetowej Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”.

W ramach działalności Stowarzyszenia, powołane zostało Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. 1 marca 2018 r. zostało formalnie wpisane do wykazu muzeów. Mieści się przy ul. Daniłowiczowskiej 18b w Warszawie.5 stycznia 2020 r. przy ul. zostało oficjalnie otwarte dla zwiedzających. Zwiedzanie placówki jest możliwe po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielami Stowarzyszenia.

Czytaj też: 86. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku po raz pierwszy w historii z udziałem Prezydenta RP