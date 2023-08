Defilada w dniu Święta Wojska Polskiego. Szef MON: widać siłę polskiej armii RDC 15.08.2023 15:32 Widzimy siłę polskiej armii, to, jak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich lat. Dawno minęły czasy, gdy Polskie Wojsko musiało wstydzić się sprzętu i warunków służby — powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w wystąpieniu przed rozpoczęciem defilady wojskowej w dniu Święta Wojska Polskiego.

5 Szef MON Mariusz Błaszczak wygłosił przemówienie rozpoczęciem defilady wojskowej (autor: 18 Dywizja Zmechanizowana TWITTER)

Stołeczną Wisłostradą we wtorek przed godziną 15:00 ruszyła defilada wojskowa pod hasłem „Silna Biało-Czerwona” — to kulminacyjny moment centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. Na wydarzeniu obecny jest Prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MKiDN Piotr Gliński oraz prezes TK Julia Przyłębska.

Przed rozpoczęciem przemarszu głos zabrał szef MON Mariusz Błaszczak.

— Dziś widzimy moc Wojska Polskiego. Za chwilę na własne oczy zobaczymy, jak dużo zmieniło się w Siłach Zbrojnych w ciągu ostatnich kilku lat — mówił Minister Obrony Narodowej.

15 sierpnia to, jak zaznaczył, nie tylko okazja, by oddać hołd bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, by podziękować współczesnym żołnierzom za obronę ojczyzny, ale także możliwość pokazania siły nowoczesnego wojska, które skutecznie będzie nas bronić.

Minister wskazywał, że już dawno minęły czasy, gdy polskie wojsko musiało wstydzić się sprzętu i warunków pełnienia służby.

— Dziś pokazujemy naszą siłę i nowoczesność. „Silna Biało-Czerwona” to hasło tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego. Siłą Biało-Czerwonej jest Wojsko Polskie - profesjonalne, skuteczne, wyposażone w sprzęt najwyższej jakości — powiedział szef MON.

Akcentował, że bezpieczeństwo jest fundamentem budowy silnego, sprawiedliwego i dostatniego państwa.

— Bez Wojska Polskiego nie da się rozwijać infrastruktury, realizować programów socjalnych czy edukować naszych dzieci. Odpowiedzialne państwo nigdy nie oddaje nawet centymetra swojego terytorium. My to wiemy i nigdy nie zlekceważymy zadania, jakie stawia przed nami najjaśniejsza Rzeczpospolita — oświadczył minister. — Ku chwale ojczyzny — zakończył swoje wystąpienie szef MON

Ruszyła wielka defilada pod hasłem „Silna Biało-Czerwona”. Na czele pododdziałów pieszych maszerują żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie maszerujących żołnierzy wszystkich rodzajów wojsk do tej historycznej parady. pic.twitter.com/ysUaIVBuHZ — Dowództwo GW (@DGWdowodztwo) August 15, 2023

Przemowa Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda na defiladzie wojskowej w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego podkreślił, że 15 sierpnia „oddajemy hołd polskim żołnierzom, którzy przelewali krew w obronie naszej ojczyzny na różnych polach bitewnych” po to, żeby Polska była wolna, niepodległa i bezpieczna.

— To dzień, w którym wspominamy wielką wiktorię odniesioną w 1920 roku przez dopiero co odradzającą się Rzeczpospolitą nad sowiecką Rosją. Bohaterstwo polskich żołnierzy w Bitwie Warszawskiej zdecydowało o zwycięstwie, które miało ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, jak i całej Europy — powiedział prezydent.

Zaznaczył, że zatrzymanie ekspansji bolszewickiej zapobiegło rozprzestrzenianiu się rosyjskiej rewolucji komunistycznej na Zachód.

— Polscy żołnierze zmienili bieg historii. Obronili całą Europę — powiedział Andrzej Duda.

Święto Wojska Polskiego znakomicie łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dlatego właśnie to najlepszy dzień, aby mówić o naszym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie tu i teraz. Bezpieczeństwie Polski w 2023 roku i w przyszłości, bezpieczeństwie naszych dzieci i wnuków –… pic.twitter.com/zMpp2VFXy2 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 15, 2023

Przemarsz defilady

W defiladzie na Wisłostradzie wzięło udział 2 tys. żołnierzy, 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne. Zgromadzeni mogli zobaczyć m.in. transportery opancerzone Rosomak w różnych wersjach, samobieżne moździerze Rak, armatohaubice Krab i K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, a także trzy typy czołgów - Leopardy 2, wyprodukowane w Korei K2, a także czołgi Abrams, służące zarówno w siłach polskich, jak i amerykańskich.

Na defiladzie pojawiły się również wozy bojowe piechoty Borsuk oraz pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, a także wiele pojazdów technicznych, medycznych czy logistycznych.

W defiladzie wzięły udział systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot, jak również lotnictwo - myśliwce F-16 i FA-50, a także F-35 należące do lotnictwa USA. Poza tym na niebie można było zobaczyć samoloty transportowe - np. wykorzystywane do transportu najważniejszych osób w państwie, a także śmigłowce - w tym Black Hawki czy AW101, a także amerykańskie śmigłowce uderzeniowe Apache.

Ostatnia defilada z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego pod hasłem „Wierni Polsce” odbyła się w 2019 roku w Katowicach. W latach 2020-2021 defilada nie odbywała się ze względu na zagrożenie epidemiczne. W zamian wojsko organizowało pikniki wojskowe. W roku 2022 MON również zrezygnował z organizacji uroczystej defilady w Święto Wojska Polskiego - powodem była wojna w Ukrainie. Zdecydowano się na organizację pikników, pokazów sprzętu i skoncentrowano się na rekrutacji ochotników do wojska.

#SILNABIAŁOCZERWONA 🇵🇱

-

Po 3 latach wraca największa defilada Wojska Polskiego ‼️ 15 sierpnia o godz. 14:00 na warszawskiej Wisłostradzie zaprezentujemy 200 jednostek sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy!



Więcej ➡️ https://t.co/gU4HY5DpXd pic.twitter.com/tn6fk680uS — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 28, 2023

Czytaj też: Centralne obchody Święta Wojska Polskiego. Wisłostradą ruszyła defilada

Źródło: PAP Autor: RDC /JD