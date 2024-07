Wyniki egzaminu ósmoklasisty gorsze niż rok temu. Nauczycielka wskazuje przyczyny Marta Hernik 05.07.2024 17:04 Dużo stresu i mało czasu. To zdaniem naszego gościa wpłynęło na gorsze niż w ubiegłym roku wyniki egzaminu ósmoklasistów. To był podwójny i w dodatku pandemiczny rocznik, mieli dużo do nadrobienia - zwracała uwagę Agnieszka Wenda, nauczycielka j. polskiego w Szkole Podstawowej nr 82 w Warszawie.

RDC

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w tym tygodniu wyniki egzaminu ósmoklasisty. Na Mazowszu przystąpiło do niego 37 tysięcy uczniów. Do napisania były sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego.

Posłuchaj rozmowy | Egzamin ósmoklasisty. Co mówi o polskich uczniach?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty były gorsze niż w ubiegłym roku. Największe różnice widać w języku polskim - uczniowie uzyskali mniej o 5 procent.

- To był podwójny i w dodatku pandemiczny rocznik, mieli dużo do nadrobienia - zwracała uwagę na naszej antenie Agnieszka Wenda, nauczycielka j. polskiego w Szkole Podstawowej nr 82 w Warszawie. - Zaobserwować można było, że był to naprawdę większy stres niż w latach ubiegłych. Dzieciaki bardzo mocno tutaj do tego podchodziły emocjonalnie. Przygotowując dzieci, starałam się wyposażyć je w takie umiejętności, żeby pracowali spokojnie, żeby mogli sobie przemyśleć, udzielać odpowiedzi takich, których są pewni i też mogło być właśnie tak, że wtedy, kiedy już byli pewni, to mogło nie starczyć im czasu - mówiła w „Popołudnie RDC”.



W tym roku dwa razy więcej uczniów niż rok temu - aż 7 procent - dostało zero punktów za wypracowanie

- Jest to bardzo niepokojące zjawisko, że było tutaj bardzo wiele takich prac, gdzie uczniowie po prostu nie podjęli w ogóle realizacji tego wypracowania. To też jest jakiś czynnik, który należałoby przeanalizować w przyszłości. Dlaczego tak jest, że uczeń w ogóle nie podchodzi do tego, żeby zrealizować zadanie, które jest za 20 punktów. Moi uczniowie sami też mówili o tym, że mieli mało czasu - mówiła nauczycielka.





Absolwenci szkół podstawowych uzyskali średnio z języka polskiego 61 procent, z matematyki 52, a z języka angielskiego 66 procent.



