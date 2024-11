Hejt w sieci coraz częstszy. „Jedna trzecia młodzieży w Polsce doświadcza cyberprzemocy” Jerzy Chodorek 18.11.2024 22:09 Jak wskazują badania, co trzeci młody człowiek doświadczył hejtu w internecie. Polska znajduje się wśród państw, które przodują w tej niechlubnej statystyce. W parlamencie trwają prace nad projektem tzw. ustawy antyhejterskiej, która ma ułatwić identyfikację hejterów i wyciąganie konsekwencji.

Coraz więcej młodych ludzi doświadcza hejtu w internecie (autor: PEXELS)

Polska jest jednym z państw, gdzie jest najwięcej nienawiści w sieci – mówiła w Polskim Radiu RDC Julia Piechna z Instytutu NASK. Na internetową przemoc narażony jest co trzeci młody człowiek.

– Jedna trzecia młodzieży w Polsce doświadcza cyberprzemocy. Jeszcze więcej ją obserwuje przyglądając się swoim znajomym i innym osobom w internecie. Także jest to niestety powszechne zjawisko – mówiła Piechna.

W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy antyhejterskiej. Regulacje zakładają m.in. to, że sąd będzie mógł zarządzać od administratora strony internetowej ujawnienia danych umożliwiających identyfikację sprawcy.

Ważna edukacja i profilaktyka

Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że bardzo ważna jest edukacja i profilaktyka.

– Ważne jest to, żebyśmy pracowali z młodzieżą w takim kierunku, żeby pokazywać, że to jest zagrożenie, że to jest ważne, żeby reagować. Warto zwrócić uwagę, że ta grupa obrażająca jest często mniejsza niż grupa milcząca. I ważne jest, żeby ta milcząca większość reagowała – przypominał Kępka.

W przypadku zniesławienia sprawcy grozi nawet do roku pozbawienia wolności. Z kolei w przypadku gróźb karalnych można trafić za kratki na trzy lata.

Czytaj też: Pijany 19-latek „ściął” latarnię. Po pościgu ugryzł policjanta w rękę