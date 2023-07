Rusza program „Dobry start”. Można już składać wnioski na wyprawkę szkolną Adam Abramiuk 01.07.2023 12:40 Ruszył nabór wniosków do rządowego programu „Dobry start”. Dzięki niemu rodzicie, niezależnie od wysokości swoich dochodów, mogą otrzymać 300 złotych na wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Jak mówi Wojciech Ściwiarski z ZUS, wnioski warto złożyć do końca sierpnia, choć czas mamy do 30 listopada.

„Dobry start” (autor: Szkoła Podstawowa nr 368 na Białołęce)

Można już składać wnioski na wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. W ramach rządowego programu „Dobry start” na każde uczące się dziecko można otrzymać 300 zł.

– W ramach programu rodzice bez względu na dochody mogą otrzymać jednorazowo trzysta złotych na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki – mówi Wojciech Ściwiarski z mazowieckiego oddziału ZUS.

Co ważne, im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy środki.

– Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać do 30 listopada 2023 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września – dodaje Ściwiarski.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o wyprawkę szkolną?

Wnioski o świadczenie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są trzy kanały elektroniczne: portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia, PUE ZUS i bankowość elektroniczną.

Wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Według danych MRiPS od początku działania programu, czyli od 2018 roku, na świadczenie „Dobry start” przeznaczono 6,7 mld zł.

