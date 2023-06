Polski astronauta poleci w kosmos? Szef MRiT: liczę na rozstrzygnięcie w lipcu RDC 29.06.2023 17:12 Rozmawiamy z Europejską Agencją Kosmiczną o uczestnictwie w misji polskiego astronauty, ale też o partycypacji naszych firm w rozwoju przemysłu kosmicznego - wskazał w czwartek szef MRiT Waldemar Buda. Wyraził nadzieję, że porozumienie zostanie zawarte jeszcze w lipcu br. Jak poinformowała ESA Polska i Europejska Agencja Kosmiczna "rozważają opcje, by umożliwić lot" w kosmos Sławoszowi Uznańskiemu

Minister rozwoju i technologii, pytany w czwartek przez dziennikarzy o możliwy udział polskiego astronauty w misji kosmicznej, wskazał, że „państwo polskie złożyło ciekawą ofertę, która jest rozpatrywana teraz przez ESA”. Dodał że może ona dać efekt w postaci udziału polskiego astronauty w misji kosmicznej. Waldemar Buda zastrzegł, że rozstrzygnięć jeszcze nie ma.

Jak mówił, ESA analizuje polską ofertę „i jest szansa, że zawrzemy porozumienie”. - Umowę, która będzie konkretnie wskazywała, jakie możliwości stoją również przed naszym astronautą - powiedział szef MRiT.

Buda zakłada, że ta kwestia rozstrzygnie się w ciągu kilku tygodni. - Mam nadzieję, że jeszcze w lipcu - wskazał.

Koło zamachowe gospodarki

W ocenie szefa MRiT polska oferta „prawdopodobnie będzie najlepsza”. - W tym uczestniczy nie tylko ESA, ale też strona amerykańska. Potencjalna misja będzie więc miała charakter europejsko-amerykański. Są jeszcze dwie decyzje przed nami. Po pierwsze podpisanie umowy z ESA, po drugie decyzja Komitetu, w którym większość mają Amerykanie - zaznaczył.

Minister wyjaśnił, że „nie rozmawiamy tylko o uczestnictwie w misji kosmicznej polskiego astronauty”. - Największy komponent dotyczy partycypacji polskich firm w rozwoju przemysłu kosmicznego. To jest dla nas najważniejsze, bo to, swego rodzaju, koło zamachowe gospodarki - stwierdził. Wskazał na analizy, z których wynika, że 1 złoty zainwestowany w branży kosmicznej daje 6-7 zł zwrotu w gospodarce, jeżeli firmy, start-upy z tego sektora będą się rozwijały.

- Chcemy mieć pewność, że ESA będzie gwarantowała zamówienia, które wykonają polskie firmy. Jest to również na stole. Dla branży byłby to zastrzyk ogromnej gotówki - za zlecenia, które sektor realizowałby poprzez budowanie również know-how polskich firm - ocenił. Przyznał, że Polska ma konkurentów w wyścigu o kontrakt z ESA. - M.in. Niemcy również o to zabiegają - przekazał.

Jak poinformowała ESA, Polska i Europejska Agencja Kosmiczna „rozważają opcje, by umożliwić lot” w kosmos Sławoszowi Uznańskiemu. „Szczegóły zostaną przekazane dopiero po osiągnięciu porozumienia ze wszystkimi stronami, w tym z międzynarodowymi partnerami ISS” - dodano.

