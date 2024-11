Pijany 19-latek „ściął” latarnię. Po pościgu ugryzł policjanta w rękę RDC 18.11.2024 09:23 Pijany 19-latek zjechał z drogi w Ostrołęce, „ściął” latarnię i jechał dalej po chodniku. Został zatrzymany po pościgu przez policjanta po służbie. Mężczyzna był bardzo agresywny. Podczas szarpaniny ugryzł funkcjonariusza w rękę. Okazało się, że miał już zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Pijany kierowca w Ostrołęce (autor: Policja Mazowiecka)

Kierujący audi 19-latek uderzył w latarnię w Ostrołęce, po czym kontynuował jazdę z dużą prędkością po chodniku i ścieżce rowerowej. Po chwili próbował cofać, aby ponownie wjechać na drogę.

Zauważył go policjant po służbie. Gdy podbiegł do audi, kierowca rzucił się do ucieczki. Po kilkudziesięciu metrach pieszego pościgu został ujęty. Podczas interwencji 19-latek zachowywał się agresywnie, w pewnym momencie dotkliwie ugryzł policjanta w rękę.

Przeprowadzone przez przybyłych na miejsce policjantów z drogówki badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie prawie 2 promile alkoholu. Promil więcej (3 promile) miał jego pasażer.

Okazało się, że kierowca nie ma prawa jazdy. Te zostało mu zatrzymane pod koniec października bieżącego roku właśnie za jazdę pod wpływem alkoholu. 19-latek trafił do aresztu.

Czytaj też: Miał potrącić pieszego i uciec. Kierowca forda zatrzymany, a razem z nim trzy inne osoby