Mazowsze z największym wzrostem liczby kolizji drogowych [DANE] Adam Abramiuk 27.03.2025 22:07 O niemal cztery tysiące więcej kolizji odnotowano na Mazowszu w roku 2024 względem roku 2023. To pierwszy raz od kilku lat, kiedy liczba takich darzeń wzrosła w całym kraju. – Może to oznaczać, że wzrosną składki na ubezpieczenie OC – mówi ekspert Rankomatu Jarosław Sadowski.

Kolizje w województwie mazowieckim (autor: Policja Mazowiecka/X)

Wzrosła liczba kolizji drogowych na Mazowszu. Według danych portalu Rankomat w 2024 roku było ich 60 320 – o blisko 3800 więcej niż rok wcześniej.

– Liczba kolizji wzrosła aż o 25 tysięcy, liczba wypadków o ponad 500. Rankomat.pl zwraca uwagę, że to tak naprawdę pierwszy wzrost liczby wypadków od 2016 roku – mówi ekspert Rankomatu Jarosław Sadowski.

Jak dodaje, to zła informacja dla kierowców, ponieważ takie dane są podstawą do szacowania ryzyka przez ubezpieczycieli.

– Może to oznaczać, że wzrosną składki na ubezpieczenie OC. Oczywiście sama liczba wypadków to niejedyny element, tym czynnikiem, który podnosi składki, są też ogólnie wyższe wypłaty odszkodowań, ale także to, że rośnie średni koszt usunięcia szkody – zauważa Sadowski.

Według danych GUS w ubiegłym roku na polskich drogach doszło do 390 580 kolizji oraz 21 519 wypadków.

