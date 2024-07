Budowa CKP. Są nowi chętni na sprzedaż gruntów pod lotnisko w Baranowie RDC 22.07.2024 16:34 Kilkunastu mieszkańców terenów pod planowane w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego lotnisko w Baranowie zgłosiło w ostatnich dniach chęć sprzedaży swoich nieruchomości — poinformowała w poniedziałek spółka CPK.

Centralny Port Komunikacyjny (autor: CPK/Twitter)

Spółka CPK wyjaśniła, że chodzi o właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej, znajdujących się na terenie przyszłego lotniska. Przypomniała jednocześnie, że do końca miesiąca właściciele tych posesji mają możliwość przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć, który gwarantuje im opcję sprzedaży na podstawie wyceny powyżej wartości rynkowej nieruchomości.

Właściciel nieruchomości zyskuje gwarancję sprzedaży swojej nieruchomości z uwzględnieniem bonusów na poziomie 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. Inną możliwością jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia zużycia.

Ile osób się zgłosiło do Programu Dobrowolnych Nabyć?

Według informacji spółki, do PDN zgłosiło się już ponad 1400 osób posiadających 3655 ha, spółka kupiła od nich ponad 1300 ha, a podpisane protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych, obejmują kolejne 250 ha. Do PDN zgłoszonych jest 80 proc. zabudowanych nieruchomości terenu przyszłego lotniska, chociaż wciąż wywłaszczona nie została ani jedna osoba - podkreśliła CPK.

Jak zaznaczyła spółka, nabywanie gruntów w Programie Dobrowolnych Nabyć to dla niej priorytet i zależy jej, by każdy chętny zdążył skorzystać z programu oferującego korzyści, które dotychczas były niemożliwe do uzyskania w trakcie realizacji innych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Wywłaszczenia to ostateczność, dlatego spółka wykorzystać czas do wydania decyzji lokalizacyjnej, aby umożliwić przystąpienie do Programu Dobrowolnych Nabyć jak największej liczbie mieszkańców - podkreśliła CPK. Wydania decyzji lokalizacyjnej, która umożliwia wywłaszczania, spółka spodziewa się pod koniec 2024 r.

Mieszkańcy prowadzący produkcję rolniczą mogą skorzystać z oferty ponad 600 ha nieruchomości zamiennych. Przysługuje im sfinansowanie przez CPK przeprowadzki gospodarstwa domowego, transportu zwierząt oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Spółka pokrywa również koszty obsługi prawnej całej procedury, takie jak proces notarialny.

Spółka przypomniała, że rząd realizuje projekt budowy lotniska w Baranowie, który ma obsługiwać 34 mln pasażerów rocznie i zostać oddany dla ruchu komercyjnego w 2032 r.

Spółka CPK

Spółka CPK została powołana w połowie 2018 roku w celu przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld złotych.

