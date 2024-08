CPK z umową na zaprojektowanie Centrum Kontroli Operacji Lotniczych RDC 26.08.2024 12:49 Spółka CPK podpisała umowę na zaprojektowanie Centrum Kontroli Operacji Lotniczych - poinformowała w poniedziałek spółka. Wykonawca ma rok na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę; wartość umowy to ok. 4,7 mln zł netto.

Samolot (autor: pixabay)

Jak wyjaśniła w komunikacie spółka, Centrum Kontroli Operacji Lotniczych (ang. Airline Operations Control Center – AOCC) to punkt zarządzania i koordynacji operacji lotniczych, w którym odbywa się monitorowanie i przetwarzanie danych dotyczących m.in. planowania lotów, ruchu na płycie, zarządzania załogami oraz monitorowania działań obsługi naziemnej i warunków pogodowych.

Umowę o wartości ok. 4,7 mln zł netto spółka CPK podpisała z polskim konsorcjum firm: PIG Architekci i GMT. W skład zamówienia wchodzi przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, czyli projektów: koncepcyjnych, budowlanych, technicznych i wykonawczych oraz pozostałych opracowań niezbędnych do uzyskania zgód projektowych. Wykonawca ma rok na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

"Prace projektowe idą konsekwentnie do przodu. Centrum operacyjne to kluczowy element portu lotniczego" - powiedział, cytowany w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Prezes spółki CPK Filip Czernicki wskazał, że zadaniem pracowników centrum operacyjnego będzie podejmowanie decyzji dotyczących bieżących operacji na lotnisku w każdych potencjalnych warunkach. "Ten kontrakt to kolejny ważny element procesu projektowania nowego lotniska. (...) AOCC zaprojektujemy i wybudujemy po to, żeby operacje odbywały się zgodnie z planem" - powiedział Czernicki.

Projektowanie wieży kontroli ruchu lotniczego na zaawansowanym etapie

Spółka podkreśla, że centrum operacyjne to już trzecie zlecenie w ramach jednej z umów ramowych na projektowanie obiektów wspierających lotnisko (ang. Support Infrastructure Engineering – SIE), jaką spółka CPK podpisała w 2023 r. z 13 firmami i konsorcjami wybranymi w przetargu. Na etapie zaawansowanego projektowania SIE jest wieża kontroli ruchu lotniczego. To efekt umowy o wartości 15,5 mln zł netto, jaką spółka CPK podpisała z polskim biurem projektowym JSK Architekci.

Jednocześnie trwa przygotowanie projektu budynków służb ratowniczo-gaśniczych. To zadanie wykonuje dla CPK konsorcjum firm: AKE Studio, APA i Tequm. Wartość zlecenia to 6,6 mln zł netto.

"Jeszcze w tym roku CPK planuje podpisać czwarte zlecenie na projektowanie w ramach umowy ramowej dotyczącej obiektów wspierających – spółka CPK ogłosiła kolejny przetarg z tej puli" - podano.

Jak dodano, zamówienie dotyczy prac projektowych i doradztwa technicznego dotyczącego baz utrzymania. Po pierwsze, dla służb odśnieżania lotniska (m.in. garażowania sprzętu zimowego i magazynowania środków chemicznych). Po drugie, dla służb utrzymania pojazdów (m.in. przechowywania środków transportu i sprzętu budowlanego). Po trzecie, dla centrum serwisowego do wykonywania obsługi technicznej sprzętu. Zakładany termin składania ofert to 20 września tego roku.

Spółka przypomniała, że dysponuje gotowym projektem koncepcyjnym, a dobiegają końca prace nad projektem budowlanym dla terminala lotniskowego i dworca kolejowego. Za dokumentację odpowiada master architekt, czyli wybrane w przetargu brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold. Trwają też inne prace projektowe, np. libańsko-amerykańskie konsorcjum Dar finalizuje prace nad projektem dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych.

"Urealniony harmonogram CPK zakłada, że nowe lotnisko zostanie uruchomione w 2032 r. - jednocześnie z projektowanym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, CPK i Łodzią" - przekazano.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

