Linia kolejowa do CPK ominie Sochaczew i rafinerię w Płocku. Spółka wybrała wariant inwestorski RDC 23.08.2024 15:40 Spółka CPK wybrała wariant inwestorski dla przebiegu planowanej w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego linii kolejowych do Płocka i Włocławka. Jak poinformowała w piątek spółka wybrany przebieg omija Sochaczew i od północy rafinerię Orlenu w Płocku.

CPK (autor: Zdjęcie ilustracyjne/CPK)

Wybrany przebieg linii ma ok. 150 km

Zakończenie budowy linii może nastąpić po 2035 r. Wybór wariantu, oznaczonego W41 zatwierdził pełnomocnik rządu ds. CPK - zaznaczyła spółka.

Docelowy wariant wychodzi z węzła kolejowego CPK na terenie Gminy Teresin, omija od północy Sochaczew, i biegnie przez most na Wiśle do Wyszogrodu. Dalej planowana linia skręca w kierunku zachodnim, biegnie przez gminy Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Radzanowo, Bielsk. W Bodzanowie-Chodkowie ma powstać stacja pasażerska. W tej okolicy planowane jest też odgałęzienie do dworca pasażerskiego w centrum Płocka. Linia ma ominąć od północy kombinat Orlen i pobiec przez tereny gmin Bielsk, Stara Biała, Brudzeń Duży, Dobrzyń Nad Wisłą do węzła niedaleko Nowej Wsi w Gminie Wielgie. Na tym odcinku powstać ma stacja w Brudzeniu Małym.

Następnie główny przebieg linii skręca w stronę Lipna, zaś południowa odnoga poprowadzi przez most na Wiśle do stacji położonej w centrum Włocławka. W Lipnie zaplanowano stację pasażerską i węzeł z linią kolejową nr 27. Odcinek objęty studium kończy się w miejscowości Złotopole w gminie Lipno.

Linia na odcinku CPK-Lipno ma być przystosowana do prędkości 350 km/h

Spółka CPK zakłada, że obie linie mają być przeznaczone zarówno do ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Linia ma być elementem linii CMK Północ, a także transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jak poinformowała w komunikacie CPK, wybrany wariant charakteryzuje się najmniejszą liczbą nieruchomości zabudowanych niezbędnych do pozyskania w celu realizacji inwestycji. Jako element TEN-T odcinek może zostać zgłoszony do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE - zaznaczyła spółka.

CPK zwróciła też uwagę, że rozpatrywana w ramach STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) tzw. zachodnia obwodnica Sochaczewa nie została zarekomendowana do włączenia do wariantu inwestorskiego. Powodem były jej wysokie koszty, również społeczne, w stosunku do korzyści jakie miałaby przynieść jej budowa.

Jak przypomniała spółka, linia kolejowa CMK Północ była planowana już w latach 70. XX wieku jako przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Kujaw i Trójmiasta.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Czytaj też: Naruszanie praw pracowniczych w Orlenie? Szczegóły zawiadomień do prokuratury