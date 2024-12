9 mld zł od Polskich Portów Lotniczych na budowę centralnego lotniska CPK RDC 23.12.2024 14:43 Spółka Polskie Porty Lotnicze zaangażuje w budowę centralnego lotniska CPK w Baranowie 9 mld zł – poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. PPL i spółka CPK podpisały w poniedziałek list intencyjny w tej sprawie. PPL obejmą mniejszościowy udział do 49 proc. spółki CPK. Lotnisko.

Polskie Porty Lotnicze zaangażują się w budowę centralnego lotniska CPK (autor: Ministerstwo Infrastruktury)

Polskie Porty Lotnicze zaangażują się w budowę centralnego lotniska CPK, wykładając na inwestycję 9 mld zł. Zgodnie z listem intencyjnym PPL obejmie do 49 proc. udziałów w spółce CPK. Lotnisko, które będzie budować port lotniczy w Baranowie.

– Zapadła najważniejsza decyzja organizacyjna i kapitałowa od początku projektu CPK – przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. – Chcemy, żeby największym projektem zarządzała polska firma, żeby był to projekt całkowicie polski – dodał.

Minister podkreślił, że PPL mają kompetencje, zasoby i kapitał ludzki, by koordynować działania przy budowie i funkcjonowaniu nowego centralnego lotniska.

PPL obejmą też mniejszościowy udział – do 49 proc. spółki CPK. Lotnisko. Będzie ona odpowiadać za budowę nowego lotniska centralnego pod Warszawą.

CPK zachowa minimum 51 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki CPK. Lotnisko.

Transakcja w aktywa spółki CPK. Lotnisko ma zostać sfinalizowana w IV kwartale 2025 r. Do tego czasu powstaną m.in. umowa inwestycyjna między CPK a PPL, umowa spółki CPK. Lotnisko oraz opracowany zostanie model zarządzania, czyli szczegółowe założenia zarządzania lotniskiem CPK po jego uruchomieniu.

Ministerstwo Infrastruktury za polską firmą

Jak poinformował podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PPL zaangażuje w budowę lotniska w Baranowie do 9 mld zł. Jego zdaniem to „najważniejsza decyzja organizacyjna i kapitałowa od początku projektu CPK”. „Chcemy, żeby największym projektem w Polsce zarządzała polska firma, żeby był to projekt całkowicie polski” – zaznaczył Klimczak. Przekonywał, że PPL ma kompetencje, zasoby i kapitał ludzki, by koordynować działania przy budowie i funkcjonowaniu nowego centralnego lotniska.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek również podkreślał, że udział PPL w budowie lotniska CPK, poprzez spółkę CPK.Lotnisko, to decyzja strategiczna o pozostawieniu zarządzania najważniejszymi państwowymi aktywami lotniskowym w polskich rękach. „Wierzę, że pozwoli to wykorzystać potencjał inwestycyjny i ludzki PPL i jego spółek zależnych oraz wzmocni Grupę Kapitałową CPK” – dodał Lasek.

List intencyjny pierwszym krokiem

ƒ„List jest pierwszym krokiem we współpracy z CPK. W umowie inwestycyjnej będzie konstrukcja finansowa całego przedsięwzięcia i będzie przewidziany udział wszystkich pracowników Lotniska Chopina w lotnisku w Baranowie” – powiedział prezes PPL Andrzej Ilków.

Z kolei prezes CPK Filip Czernicki poinformował, że „rozmowy z zagranicznym inwestorem branżowym nie dojdą do skutku”. Partner strategiczny w postaci PPL oznacza także, że przyszłe zyski zostaną w Polsce - dodał. Jak poinformował, spółka spodziewa się decyzji lokalizacyjnej dla lotniska w Baranowie w pierwszej dekadzie stycznia 2025 r.

List intencyjny oznacza, że projekt będzie finansowany przez polski kapitał z firmy z olbrzymią tradycją i doświadczeniem - powiedział PAP członek zarządu PPL Adam Sanocki. Jak zwrócił uwagę, "w Europie nie buduje się już nowych lotnisk, tylko zarządza się ich przepustowością". „Tylko Polska podejmuje taką śmiałą próbę. Myślę, że to dobry sygnał” – ocenił.

CPK przejmie cały ruch z Lotniska Chopina

Zgodnie z założeniami projektu CPK, w momencie otwarcia nowego lotniska w Baranowie, co planowane jest na jesień 2032 r., zostanie tam przeniesiony cały ruch pasażerski z Lotniska Chopina.

CPK to spółka Skarbu Państwa, powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane między Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Polskie Porty Lotnicze to spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia z dniem 1 kwietnia 2023 r. Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) w jednoosobową spółkę akcyjną, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie – największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL SA (GK PPL SA). Ma udziały lub akcje 16 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi.







