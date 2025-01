Spółka CPK ogłosiła przetarg na przebudowę lokalnych dróg wokół lotniska RDC 22.01.2025 17:18 Jest przetarg na przebudowę lokalnych dróg wokół lotniska CPK. Chodzi o 14 km dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego i grodziskiego - poinformowała w środę spółka. Oferty można składać do 17 lutego br.

Spółka CPK ogłosiła przetarg na przebudowę lokalnych dróg wokół lotniska (autor: RDC)

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na projektowanie i przebudowę 14 km dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego i grodziskiego - poinformowała w środę spółka. Oferty można składać do 17 lutego br.

Jak przekazała spółka, przetarg "Budowa korytarzy transportowych dojazdowych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego – ETAP 3" wyłoni wykonawcę, który w systemie Projektuj i Buduj, przebuduje około 14 km dróg.

"Po poszerzeniu i wzmocnieniu nawierzchni zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym mieszkańców gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego i grodziskiego. Modernizacja zniweluje również ewentualne skutki związane ze wzmożeniem ruchu, gdy korytarze transportowe wokół lotniska zaczną być wykorzystywane przez transport kołowy do dostarczania materiałów budowlanych" - poinformowano w komunikacie.

Kiedy powstaną drogi wokół lotniska CPK?

Przedsiębiorstwo wyjaśniło, że przetarg jest jednym z zadań wchodzących w skład projektu usprawnienia infrastruktury drogowej na potrzeby budowy Lotniska CPK. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych.

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektowanie zakresu modernizacji dróg planowane jest między III kwartałem 2025 i II kwartałem 2026 roku, zaś realizacja robót powinna zakończyć się na koniec 2026 roku" - dodano.

Spółka przypomniała, że w ramach realizacji programu CPK powstanie ok. 90 km dróg wokół lotniska, na których budowę i modernizację w Programie Wieloletnim CPK w latach 2024-32 przewidziano 2,6 mld złotych. Połączą one lotnisko z siecią istniejących dróg publicznych, a zakres inwestycji obejmie m.in. budowę węzła na autostradzie A2.

Na początku stycznia wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję lokalizacyjną ws. inwestycji Centralny Port Komunikacyjny, obejmującą komponent lotniskowy, drogowy i kolejowy. Dotyczy ona terenów położonych w trzech gminach: Baranów, Teresin i Wiskitki.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

