Wojewoda mazowiecki w RDC: mogą być protesty po decyzji lokalizacyjnej dla CPK

Protesty mogą się zdarzyć - mówił w Polskim Radiu RDC wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Odniósł się w ten sposób do wydanej przez siebie decyzji lokalizacyjnej dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, dotyczącej terenów w trzech gminach: Baranów, Teresin i Wiskitki. Wkrótce zaczną się wywłaszczenia. Spółka musi zdobyć jeszcze tereny należące do ok. 500 właścicieli.