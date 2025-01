Co zrobić z żywą choinką po Świętach? Nie wyrzucajmy jej do śmietnika 06.01.2025 17:18 Ogólna data do kiedy trzeba wynieść choinkę z domu nie jest ustalona, jednak w wielu domach robi się to przy święcie Trzech Króli, które wypada dzisiaj. Leśnicy i ekolodzy zachęcają, żeby nie wyrzucać drzewka na śmietnik, a dać mu nowe życie.

Co zrobić z poświąteczną choinką? (autor: Pexels)

Żywe drzewka królują w domach podczas świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy czekają do Niedzieli Chrztu Pańskiego. Jeszcze inni - aż do 2 lutego, kiedy wypada święto Ofiarowania Pańskiego. W wielu domach jednak datą graniczną jest wypadające dziś święto Trzech Króli.

Po tych wyjątkowych dniach często pojawia się pytanie, co zrobić z choinką. Wiele osób wyrzuca ją do śmietnika.

Tymczasem dr Agnieszka Pierścińska, zastępca kierownika Ogrodu Botanicznego w Kielcach przypomina, że żywa choinka nie jest odpadem, jest materiałem biologicznym, który można spożytkować jako surowce naturalne.

- Jeżeli jest to choinka cięta, to możemy pozyskać z niej stroisz, czyli odciąć gałązki i wykorzystać je do okrycia wrażliwych nam roślin lub całą taką choinkę złożyć gdzieś w kącie ogrodu, ona przerobi się na kompost - wskazuje.

Jeżeli mamy choinkę w donicy z zachowanym systemem korzeniowym i nie stała ona bardzo długo w domu i ma świeże igły, wówczas można ją posadzić w swoim ogrodzie.

- Ważne, żeby taką choinkę nie wystawiać na nagłą zmianę temperatury, czyli nie wprost z ciepłego domu do zimnego ogrodu, czyli dać jej taką szansę takiego powolnego rozhartowania się, czyli troszkę potrzymać w jakimś na przykład nieogrzewanym garażu, a potem już na zewnątrz - dodaje.

Jeżeli natomiast nie mamy możliwości posadzenia takiej choinki do gruntu, wówczas można ją przynieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

