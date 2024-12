E. Szymanowska w RDC o składce zdrowotnej dla przedsiębiorców: dalej będę walczyć o jej obniżenie Adam Abramiuk 11.12.2024 14:31 Cały czas będę walczyć o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców — mówiła w Polskim Radiu RDC Ewa Szymanowska. Posłanka Polski 2050 podkreślała w „Polityce w południe”, że będzie domagała się dalszych zmian w rozliczaniu składki. Od 1 stycznia 2025 mają wejść pierwsze zmiany, które wypracowała koalicja rządząca.

Ewa Szymanowska (autor: RDC)

Od 1 stycznia 2025 mają wejść pierwsze zmiany, które wypracowała koalicja rządząca. Chodzi o ustawę obniżającą minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Według rządu na zmianach skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców: osoby o najniższych dochodach lub ponoszące stratę mają zaoszczędzić dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie. Rząd zapewnił, że w budżecie na 2025 r. zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej.

Zgodnie z zapewnieniami resortu finansów ubytek ok. 1,5 mld zł spowodowany zmianami w składce zdrowotnej zostanie uzupełniony dotacją podmiotową dla NFZ. Pieniądze na ten cel są przewidziane w rezerwie celowej.

Posłuchaj rozmowy | Polityka w południe | Ewa Szymanowska

Posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska podkreślała w Polskim Radiu RDC, że cały czas będzie walczyć o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zaznaczyła, że będzie domagała się dalszych zmian w rozliczaniu składki.

Zdaniem Szymanowskiej ochrona zdrowia wymaga rewolucji.

— Jeżeli chodzi o naprawę tego systemu, to ten worek jest bez dna — mówiła Szymanowska.

— Ale on jest bez dna już od tylu lat — podkreśliła Burzyńska.

— No więc może trzeba jakieś odważniejsze decyzje podjąć i jednak próbować to zreformować — stwierdziła Szymanowska.

Posłana zaznaczyła, że partia wymaga realizacji umowy koalicyjnej.

— Dwunasty punkt umowy koalicyjnej, gdzie jest jasno powiedziane, że wprowadzimy zmianę w tym zakresie. My mówiliśmy o tym, że chcemy tę składkę zdrowotną obniżyć i posłowie Koalicji Obywatelskiej podczas wyborów też to mówili. Nie można nie dotrzymywać umów, które zawieraliśmy i mówiliśmy przedsiębiorcom — zaznaczyła Szymanowska.

Od 1 stycznia obniżona będzie minimalna składka zdrowotna. Jej wysokość, wynosząca 9%, będzie naliczana od 75% minimalnego wynagrodzenia zamiast dotychczasowych 100%.

Dodatkowo zniesiono obowiązek odprowadzania składek od sprzedaży środków trwałych.

