Polska jest gotowa na kandydatkę na prezydenta? M. Borowski: pytanie tylko, na jaką?

Jeśli chodzi o Nową Lewicę, to wydaje się, że postawią na kobietę. Wtedy będzie to jedyna kobieta startująca, więc mająca pewną siłę przyciągania — Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej mówił w Polskim Radiu RDC o kandydacie Lewicy na prezydenta Warszawy. Ten ma zostać ogłoszony 15 grudnia. Zdaniem senatora to nie jest za późno.