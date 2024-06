Dominika Włodarczyk Mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym. "Cały czas czułam, że mam ten wyścig w garści" Izabela Stańczak 23.06.2024 15:07 Za nami wielki finał Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym kobiet w Płocku. Najlepsza okazała się Dominika Włodarczyk. 23-letnia zawodniczka, po finiszu na bulwarach wiślańskich w Płocku, pokonała Martę Jaskulską i Zuzannę Chylińską.

Dominika Włodarczyk wygrywa Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym (autor: RDC)

O tych zmaganiach mówimy od rana na naszej antenie - zarówno w wiadomościach, jak w programach.

- Wiedziałam, że dam radę - powiedziała zaraz po wygranej Dominika Włodarczyk.

- Tak na prawdę cały czas czułam, że ja mam ten wyścig w garści i, że cały czas to jeszcze może zostać rozegrane na moją korzyść. Bardzo cieszę się z tego jak to wyszło i jak to się zakończyło - mówiła w emocjach Włodarczyk.

Peleton wyruszył o 9:00 na trasę w 47-osobowym składzie. Zawodniczki miały do pokonania 138 km. Po 13:00 na trasę wyścigu wyruszyli mężczyźni. Do przejechania mają 241,5 km.

W rozgrywanych w Płocku i okolicy zawodach kolejne miejsca na podium należą do Marty Jaskulskiej i Zuzanny Chylińskiej.

Trasa była ciekawsza niż się spodziewałam - powiedziała po zakończonym wyścigu 23-letnia mistrzyni Polski.

- Moimi ulubionymi trasami są jednak te trudniejsze, aczkolwiek muszę przyznać, że sam Płock i okolica na prawdę zaskoczyła mnie na duży plus. Bardzo mi się tu podoba - mówiła Włodarczyk.

Ze zwycięstwa cieszą się rodzice zawodniczki.

- To podsumowanie ciężkiej pracy jaką wkłada w kolarstwo – mówią

- Dzień Ojca prezent chyba wymarzony dla każdego ojca - przyznał ojciec nowej mistrzyni Polski. - Ja zawsze podkreślam, że każdy rodzic zawsze jest dumny ze swojego dziecka. My jesteśmy przeszczęśliwi, że ona może zbierać owoce swojej pracy ciężkiej pracy, a my ją możemy tylko wspierać - dodała mama Dominiki.

Zawodniczki miały do pokonania trasę 138 km. Teraz czekamy na wyniki Elity Mężczyzn. Zawodnicy wyruszyli po godz. 13.00 i zmagają się na trasie 241,5 km.

Sytuację na trasie na bieżąco sprawdza nasz dziennikarz sportowy Łukasz Starowieyski.

