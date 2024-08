IX Bieg im. Obrońców Płocka i utrudnienia w mieście [SPRAWDŹ] Katarzyna Piórkowska 10.08.2024 16:35 Bieg im. Obrońców Płocka wystartuje dziś wieczorem. W związku z tym będą utrudnienia w ruchu. Od g. 19:00 zamykane będą ulice na trasie biegu. Ta poprowadzi przez miejsca związane z walkami, które mieszkańcu toczyli z nacierającymi bolszewikami w sierpniu 1920 roku.

Płock Biega (autor: SZYMON LABINSKI/Płock Biega No Age Limit /FB)

Biegacze z Płocka oddadzą hołd bohaterom walk z bolszewikami w sierpniu 1920 roku.

O godz. 20:00 z ul. Tumskiej wystartuje Bieg im. Obrońców Płocka. Trasa biegu to dwa okrążenia po 5 km. Jest bardzo malownicza, prowadzi przez płockie Stare Miasto i koronę skarpy.

– Trasy nie zmieniamy, ponieważ zdaniem zawodników jest to najładniejsza droga. Biegniemy ulicami płockiej starówki, trasą, gdzie się toczyły walki. Jest więc to trasa historyczna prowadząca ulicami: Zduńska, Grodzka, Okrzei, Kazimierza Wielkiego, Mostowa, plac Narutowicza, Chojnackiego – mówi prezes Stowarzyszenia Płock Biega. No Age Limit, organizator zawodów Bogdan Makowski.

Udział w zawodach zapowiedziało 250 biegaczy z kraju i zagranicy. O godz. 19:15 na 400 metrów pobiegną najmłodsi.

Na mecie wszyscy zawodnicy otrzymają medale z wizerunkiem Edwarda Czuruka – pułkownika żandarmerii wojskowej, bohatera obrony Płocka w 1920 roku.

