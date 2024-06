Trzeci z rzędu tytuł dla rodziny Banaszków. Poznaliśmy nowego Mistrza Polski Elity w kolarstwie szosowym Izabela Stańczak 23.06.2024 21:02 Norbert Banaszek Mistrzem Polski Elity w kolarstwie szosowym. W rozgrywanych w Płocku zawodach okazał się najlepszy na trasie mierzącej 241,5 km. To trzeci z rzędu tytuł rodziny Banaszków. Norbert tryumfował dwa lata temu, a przed rokiem jego kuzyn Alan.

Norbert Banaszek Mistrzem Polski w kolarstwie szosowym (autor: RDC)

Złoty medal i biało-czerwona koszulka Wyścigu Elita Mężczyzn Mistrzostw Polski w Kolarskie Szosowym dla Norberta Banaszka.

- Nie było łatwo, ale jestem z siebie bardzo dumny – mówił zaraz po wygranej kolarz

- Cały dzień jechaliśmy skupieni. Dla mnie ten finisz był bardzo ciężki, wyłączyłem się kompletnie, myślałem już o tych ostatnich 200 metrach, myślę, że dobrze go rozegrałem. Muszę jeszcze przeanalizować końcówkę, ale jestem z siebie dumny, bo na papierze nie byłem dzisiaj najszybszy, ale zrobiłem to - mówił na gorąco po zwycięstwie Norbert Banaszek.

Kolarz grupy Mazowsze Serce Polski wygrał po finiszu z peletonu.

- Jestem dumny z syna, ale także z pozostałych członków drużyny – mówił Dariusz Banaszek - dyrektor zawodów.

- Na prawdę mamy serce do kolarstwa, dajemy je od rana do wieczora, bo tak bardzo to kolarstwo kochamy i może należało nam się, żeby zdobyć ten tytuł. Cieszę się bardzo, jestem teraz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, mimo, że bardzo zmęczony, bo organizowaliśmy Tour de Kurpie i stamtąd od razu przyjechaliśmy tu na mistrzostwa Polski. Za chwilę pijemy szampana - mówił ojciec Norberta Banaszka.

W sumie kolarze przejechali w ciągu 5 godzin 241 km. W rozegranym wcześniej wyścigu elity kobiet tryumfowała Dominika Włodarczyk.

Radio RDC było patronem medialnym tej imprezy.

