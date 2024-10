Pracownicy wodociągów skontrolują posesje po skażeniu wody w Pionkach Wojciech Kowalczewski 09.10.2024 20:52 Po skażeniu wody w Pionkach rozpoczną się kontrole posesji. Pracownicy miejskiej spółki wodociągowej będą sprawdzać dokumentację, a także legalność przyłączy i ich sprawność. – Sprawa jest dość bulwersująca. Zarówno dla mieszkańców, jak i dla nas jest to dziwna sytuacja – mówi burmistrz miasta.

Pionki (autor: RDC)

Burmistrz miasta Pionki nie wyklucza, że ktoś celowo skaził miejski wodociąg, dlatego zapowiedziano kontrole posesji.

– Sprawa jest dość bulwersująca. Zarówno dla mieszkańców, jak i dla nas jest to dziwna sytuacja, że doszło do czegoś takiego w mieście, gdzie dotychczas nie było problemu z wodą. Pionki mają dość specyficzne położenie. Bierzemy pod uwagę, że na to, co zaistniało, mógł mieć wpływ fakt obecności tutaj zakładu produkcji specjalnej – mówi Łukasz Miśkiewicz.

30 września sanepid znalazł w próbkach pobranych z wodociągu Januszno w Pionkach bakterie kałowe. W Pionkach powołano sztab kryzysowy.

Przez pięć dni ponad 10 tys. mieszkańców Pionek oraz wsi Januszno, Krasną Dąbrowę i Żdżary nie mogło korzystać z wody. Nadawała się ona tylko do spłukiwania toalet.

