Ponad 10 tys. mieszkańców gminy Pionki bez wody. Powołano sztab kryzysowy Katarzyna Czarkowska 03.10.2024 09:56 Ponad 10 tysięcy mieszkańców Pionek oraz wsi Januszno, Krasną Dąbrowę i Żdżary nie może korzystać z wody. Sanepid wykrył w wodociągu Januszno enterokoki i bakterie coli. To zaś oznacza, że woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. W Pionkach powołano sztab kryzysowy.

Pionki (autor: RDC)

Woda w wodociągu Januszno w gminie Pionki została skażona. W związku z tym ponad 10 tysięcy mieszkańców Pionek oraz wsi Januszno, Krasną Dąbrowę i Żdżary nie może korzystać z wody. W Pionkach powołano sztab kryzysowy.

Sanepid wykrył w wodzie enterokoki i bakterie coli. To z kolei oznacza, że woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Nie można w niej płukać owoców czy warzyw, używać jej do przygotowywania posiłków, a nawet kąpieli czy mycia zębów.

W Pionkach wyznaczono punkty, w których mieszkańcy mogą pobrać wodę zdatną do spożycia przy:

Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 im. Stefana Żeromskiego, ul. Niepodległości 3, budynek A,

Zakładzie Pracy Inwalidów Niewidomych, ul. Leśna 17,

ujęciu wody na ul. Leśnej.

Rozdawana jest woda butelkowana. Można również pobrać ją do własnych pojemników.

