Ktoś celowo skaził wodociąg koło Pionek? Bez wody było ponad 10 tys. mieszkańców Wojciech Kowalczewski 07.10.2024 16:38 To mogło być celowe skażenie wody. Chodzi o bakterie kałowe, które sanepid wykrył w podradomskich Pionkach. Od ubiegłej środy do dzisiaj około 10 tys. mieszkańców nie mogło używać wody do celów spożywczych ani do mycia.

Władze Pionek sprawdzają, czy doszło do celowego skażenia wody. Bakterie kałowe wykryto w wodociągu Januszno w ubiegłą środę. Aż do dzisiaj około 10 tys. mieszkańców, czyli ponad połowa miasta, nie mogło korzystać z wody z sieci.

- Niewykluczone, że do skażenia wodociągu w mieście przyczyniły się osoby trzecie – mówi Polskiemu Radiu RDC burmistrz Pionek Łukasz Miśkiewicz. - W tym momencie jesteśmy na etapie ustalania i zawężania kręgu podmiotów, które mogły doprowadzić do skażenia wody. Na ten moment wyjaśniamy i jeżeli pojawi się jakakolwiek możliwość i podejrzenie, że mogła to dokonać osoba trzecia, będziemy kierować zawiadomienie do organów ścigania - tłumaczy.



Burmistrz Pionek apeluje do mieszkańców o czujność.

- Zwracajcie Państwo uwagę na te punkty czerpalne wody, czy osoby jakieś postronne się w tych okolicach nie kręcą, czy ktoś nie ma jakiegoś niezalegalizowanego przyłącza - mówi.

Mieszkańcy Pionek też mają podejrzenia.

Nie było ani opadów, ani powodzi, nie ma też takich rzek - mówią.

Komunikat o bezpiecznej wodzie w Pionkach pojawił się dzisiaj na stronie urzędu przed godz. 10. Zaznaczono w nim, że „na skutek intensywnego płukania wodociągów, w wodzie może być jeszcze wyczuwalne zwiększone stężenie chloru”.



